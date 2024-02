Gevelbouwer overwint brandschade in recordtempo: 'Iedereen helpt mee'

1/4 Grote brand bij gevelbouwer in Oirschot, deel van gebouw gaat in vlammen op

Paul Wijtman zag zijn kantoor in vlammen opgaan, maar een week later is hij met zijn bedrijf alweer aan de gang. Toch is de schade in het bedrijfspand enorm. Het gehele kantoor is weg en ook de productiehallen hebben schade opgelopen. "We moeten opnieuw beginnen", vertelt de eigenaar van WVH Gevelprojecten.

Niks is er meer over van het kantoor aan De Scheper in Oirschot. “Het enige wat nog te zien is zijn de ijzeren frames van wat bureaus en wat kopjes in een afgebrande vaatwasser. Verder is er helemaal niks meer”, vertelt eigenaar Paul Wijtman.

Inmiddels zit het kantoorgedeelte van de gevelbouwer aan de overkant van het afgebrande pand. “Daar was toevallig een bovenverdieping vrij, dus dat mogen we nu voor minimaal een jaar huren.” Daar is iedereen maandag ook weer begonnen met werken. Ook de productie wordt maandagmorgen weer opgestart aangezien één van de drie productiehallen nog intact is.