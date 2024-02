Dreigmailtjes en zwaar vuurwerk door komst asielopvang in Van der Valk

Raadsleden in Uden zeggen dat ze de afgelopen tijd zijn geïntimideerd door tegenstanders van de asielopvang in het plaatselijke Van der Valk Hotel. Het ging vooral mis tijdens een informatiebijeenkomst op 18 september in het hotel. Er werd volgens raadsleden gescholden en met illegaal zwaar vuurwerk gegooid. Vervolgens zijn raadsleden door de beveiliging naar hun auto gebracht. De gemeente Maashorst zegt tegen Dtv Nieuws dat ze sindsdien ook beveiliging heeft ingezet.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is afgesproken dat alle betrokkenen bij enige vorm van persoonlijke bedreiging dit ook melden bij de gemeente.

Raadsleden die anoniem hun verhaal doen vertellen ook dat ze intimiderende mailtjes hebben gekregen. "Ik heb mailtjes gehad, daar lussen de honden geen brood van", zegt een raadslid. Toch hebben niet alle raadsleden zich bedreigd gevoeld. "Ik kan daar best wel tegen. Maar het is wel vervelend. Het heeft gelukkig geen invloed op me gehad." Een ander raadslid zegt dat hij niet wakker ligt van de intimidatie. "Maar vervelend is het wel."

Thuis lastigvallen

Toch zijn raadsleden wel bezorgd. "Wie wil deze functie nog vervullen als we zo doorgaan?", vraagt een raadslid zich af. "We moeten wel op tijd ingrijpen voor het echt uit de hand loopt." Ook bij commissie- en raadsvergaderingen worden vanaf de publieke tribune bij dit onderwerp regelmatig intimiderende opmerkingen gemaakt.

De gemeente bevestigt ook dat wethouders thuis zijn lastiggevallen door tegenstanders van de asielopvang. De gemeente wil tegen Dtv Nieuws niet te veel ingaan op de details. Als voorbeeld noemt de woordvoerder dat er rondom het huis van een wethouder opvallend veel posters geplakt waren tegen de komst van de opvang.

'Onacceptabel'

In een reactie stelt burgemeester Rianne Donders dat het volstrekt onacceptabel is dat mensen hun ongenoegen uiten op een manier die intimiderend is en het privéleven van medewerkers of politici raakt.

“We streven naar een open dialoog, maar die moet wel gevoerd worden met respect voor ieders mening. Dit soort op de persoon gericht, agressief gedrag ondermijnt de democratie. De daders willen betrokken ambtenaren, bestuurders en raadsleden in hun werk belemmeren. Het is jammer dat dit soort gedrag tegenwoordig voorkomt, helaas ook in Maashorst.”