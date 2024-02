Jumbo gaat letten op verdacht gedrag, maar wanneer gedraag ik me verdacht?

Supermarktketen Jumbo gaat nieuwe beveiligingscamera's en kunstmatige intelligentie inzetten om het gedrag van klanten te controleren. Zo wil ze de 100 miljoen aan boodschappen die ieder jaar worden gestolen, terugdringen. Gedraag je je verdacht, dan kan je worden aangesproken. Maar wat is eigenlijk verdacht gedrag?

Supermarktketen Jumbo gaat dus maatregelen inzetten om diefstal tegen te gaan. Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat er jaarlijks voor ruim 100 miljoen euro wordt gestolen. Jumbo gaat kunstmatige intelligentie inzetten om dat aan te pakken.

Robert Riedstra van softwarebedrijf Axians Nederland, die het vernieuwde camerasysteem kent, snapt dat mensen hun vraagtekens hebben. "Je wordt er niet meteen uit gepikt als je een boodschappen lijstje hebt meegekregen van een ander en je staat te treuzelen", legt hij uit. "Of als je iets pakt en snel weer teruglegt." Maar wat moet je dan vooral niet doen in een supermarkt?

1. Boodschappen verstoppen

Een klant is volgens Riedstra verdacht als hij of zij een product verstopt onder je kleren. "We zien wel eens dat iemand iets in zijn broek, onder een rok of jurk of in een binnenzak van een jas stopt. In veel gevallen stuurt het systeem dan een melding naar de supermarktmanager. Dat gebeurt ook als mensen boodschappen verbergen in een kinderwagen of in een rug- of handtas. Dat zijn plekken waar je normaal niet je boodschappen opbergt", legt Riedstra uit.

2. Producten eten

Het klinkt logisch, maar producten in de winkel eten wordt gezien als verdacht gedrag. "Er is wel eens melding geweest van een mevrouw dat inderdaad een flesje water opent en er wat uit drinkt en vervolgens in het karretje stopt. Dan komt er inderdaad een melding. Ze heeft uiteindelijk wel het flesje afgerekend, maar in principe drink je pas, als je het hebt betaald."

3. Oppakken en terugzetten

Mensen die twijfelen ziet het systeem ook eerder als verdacht. Dit zijn volgens Riedstra mensen die producten heel vaak oppakken en terugzetten in het vak of mensen die met twee handen in het schap zitten. "Vaak pak je producten maar met een hand. Als iemand met twee handen een heel schap leeghaalt, dan is dat verdacht."

Het lijkt er nu misschien op dat je, je al snel verdacht gedraagt in een supermarkt, maar mensen hoeven niet bang te zijn. "Een melding betekent nog niet dat je wordt aangesproken", benadrukt Riedstra. "Medewerkers maken altijd de afweging of ze er iets mee doen."

Er worden geen persoonsgegevens gecheckt. "Lengte, gewicht, man of vrouw en huidskleur tellen voor het systeem niet mee", zegt Riedstra. "Anders zouden we het systeem van de overheid niet mogen installeren. En de beelden worden hoogstens 30 dagen bewaard. Mocht er aangifte worden gedaan, dan is er wel bewijs nodig."

De zelfscankassa valt niet onder het camerasysteem. "Dat is nog te ingewikkeld", zegt Riedstra "Je ziet dat mensen vaak per ongeluk iets zijn vergeten of iets dubbel aanslaan. Daar is nog geen oplossing voor."

Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt dat zulke systemen leiden tot discriminatie. De Autoriteit Persoonsgegevens moet zich nog buigen over deze zaak.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Jumbo bindt de strijd aan met miljoenendiefstal uit supermarkten

Muntje voor een winkelwagen bij Jumbo niet meer nodig