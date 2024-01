Muntje voor een winkelwagen bij Jumbo niet meer nodig

Misschien was het je al opgevallen tijdens het boodschappen doen bij de Jumbo: je hoeft geen muntje meer in je boodschappenkarretje te doen. "In de coronatijd hebben we het ook gedaan en dat beviel heel goed. Klanten kunnen nu vlotter boodschappen doen." Albert Heijn deed de winkelwagenmuntjes in 2022 al in de ban.

"Mensen hebben minder vaak muntgeld op zak en hoeven ook niet meer bij de servicebalie te vragen om een muntje. We maken het zo makkelijker voor de klant", legt woordvoerder Linda Roovers van het Veghelse supermarktbedrijf uit. Met het verdwijnen van de winkelwagenmuntjes moeten ook de wagentjes worden aangepast. "We hoeven gelukkig niet alle winkelwagentjes te vervangen. We plakken de sloten af of we halen de sloten er vanaf", zegt Roovers. Soms nog wel een muntje nodig

Bij een aantal filialen zijn volgens Roovers nog wel winkelwagenmuntjes nodig. "Dat heeft te maken met regelgeving vanuit de gemeente. Zij stellen een muntslot verplicht vanwege de veiligheid." Om welke filialen het gaat, is niet bekend. Niet alle supermarktketens doen de winkelwagenmuntjes weg. Zo wordt bij PLUS per vestiging bekeken of de winkelwagenmuntjes nodig zijn en heb je bij Aldi bij iedere vestiging een winkelwagenmuntje nodig. Diefstal

Het winkelwagenmuntje werd bijna veertig jaar geleden bij Albert Heijn ingevoerd om diefstal tegen te gaan. De winkelwagentjes werden vaak mee naar huis genomen en niet terugbracht naar de winkel. "We hebben de afgelopen jaren gezien, dat de winkelwagentjes niet meer zo vaak worden gestolen. Dus daar zijn we niet meer bang voor. En anders nemen we maatregelen."