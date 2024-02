Benjamin heeft een hersenafwijking maar schittert op het podium: 'Kicken!'

Een handicap hoeft je niet tegen te houden om grootse dingen te doen. Met die boodschap schittert de 15-jarige Benjamin van de Kerkhof in een eigen theatershow. Samen met andere jongeren met een beperking schittert hij op de planken. "Dit geeft me echt een kick van hier tot Tokio."

"Wat ben je lomp, zeg!" of "Dit kun je niet." Zomaar wat vervelende opmerkingen die jongeren met een handicap horen. De theatervoorstelling 'Alleen' neemt je mee in een dag van Benjamin waarbij hij er helemaal alleen voor komt te staan.

"Dit is echt heel gaaf! Dit pas echt bij me. Het applaus geeft echt kippenvel", vertelt hoofdrolspeler Benjamin glunderend. Hij heeft het Dandy-Walker syndroom, een aangeboren hersenafwijking. "Ik heb last van prikkelverwerking, dus als iedereen door elkaar praat weet ik het even niet meer. Ook zie ik niet goed", legt hij uit.