112-nieuws: bijzondere politie-achtervolging • auto rijdt sloot in

20.39

Een melding van overlast van lachgas in Helmond is vanmiddag ontaard in een bijzondere achtervolging. De politie werd aanvankelijk ingeschakeld omdat er vanuit een auto lachgas zou zijn overhandigd aan iemand in een andere auto.

Toen de politie ging kijken stond een van de auto's er nog. Agenten spraken de bestuurster aan, maar zij reed vervolgens weg. De twee achterbanden van gaar auto waren echter slap.

"De gehele achtervolging ging niet met hoge snelheden, dit zal er dan ook vreemd uit hebben gezien voor omstanders. Al rijdend stapte, danwel struikelde, een bijrijder uit de auto, daarop eindigde ook de achtervolging:, schrijft de politie.

De bestuurster, die lachgas had gebruikt, werd opgepakt. Volgens de politie had ze op dat moment een lachgasballon in haar mond en reageerde ze nergens meer op.