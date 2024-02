112-nieuws: man bedreigt conductrice • Tilburger verdacht van witwassen

07.20

Op de A50 in de richting van Eindhoven is vanochtend bij Veghel-Noord een ongeluk gebeurd. Daarbij waren drie auto's betrokken. De linkerrijstrook is dicht geweest. Een bergingsbedrijf heeft beschadigde auto's weggesleept. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De vertraging was rond half tien opgelost.