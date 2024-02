Monique moet CZ bijna 8300 euro terugbetalen voor haar nieuwe gebit

Monique Smolders uit Breda heeft al jaren een slecht gebit. Ze liet dat anderhalf jaar geleden maken en declareerde de rekening bij CZ. Niks aan de hand dacht ze, tot ze afgelopen zomer een telefoontje van de verzekeraar kreeg dat ze bijna 8300 euro terug moest betalen. Er was een foutje gemaakt. “Ik betaal nu 650 euro per maand terug, terwijl CZ het heeft over tientjeswerk. Sinds wanneer is zo'n bedrag tientjeswerk?"

Ze is erg blij met haar nieuwe gebit, want er moest nogal wat aan gebeuren, vertelt de 55-jarige gastouder. “Ik had een klikgebit en dat brak iedere keer. Ik zat om de twee weken bij de tandarts. Door mijn slechte gebit was ik zelfs 25 kilo afgevallen”, vertelt ze. “Ze hebben toen een heel frame gemaakt met porseleinen kronen in combinatie met mijn originele tanden.” Het was een flinke, maar ook dure ingreep in het Amphia Ziekenhuis in Breda: ruim 8500 euro. Had ze dan geen idee dat dit niet vergoed werd? “Daar heb ik eerlijk gezegd niet bij stilgestaan. Ik heb de declaratie ingediend en die werd goedgekeurd, dus ik dacht dat het goed was.” Tot CZ afgelopen juni belde. Volgens de zorgverzekeraar was haar vergoeding uitbetaald omdat ze dacht dat het om ‘schade door een ongeval’ ging. Toen het bedrijf ontdekte dat dat niet zo was, liet CZ haar afgelopen zomer weten dat ze het geld moest terugbetalen.

“Ik liep op straat toen ik werd gebeld. Ik was echt boos, in shock en ik heb ook gehuild”, zegt Monique. Eerst stelde CZ een betalingsregeling voor van acht maanden. “Dat betekende dat ik meer dan duizend euro per maand moest gaan betalen.” Later kwam ze met CZ een betalingstermijn van 15 maanden overeen. Monique werkt als zzp'er als gastouder. Omdat ze in juli en augustus minder inkomsten heeft, mocht ze de eerste maanden 200 euro betalen. Sinds oktober betaalt ze 650 euro per maand terug. Dat blijkt uit de briefwisselingen tussen Monique en CZ die Omroep Brabant mocht inzien.

