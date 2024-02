Houden we het wel netjes met carnaval? 'Je moet niet denken dat alles mag'

Iemand die ongevraagd in je billen knijpt of je naroept alsof je een vrouw van lichte zeden bent, dat noemen we grensoverschrijdend gedrag. En dat gebeurt niet alleen in het bedrijfsleven of door bekende Nederlanders. Ook met carnaval komt het regelmatig voor. "We zien altijd een piek in het aantal meldingen in de maand februari", vertelt Eline Kouwenberg van Bo Diversity in Breda.

De organisatie Bo Diversity heeft in 2021 samen met de gemeente Breda het meldpunt Intimideermijniet.nl in het leven heeft geroepen. Samen wilden ze in kaart brengen hoe groot het probleem is en op welke plekken mensen worden lastiggevallen. "Wij gaan aan de slag met meldingen die worden gedaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor betere verlichting op plaatsen waar veel gebeurt. We gaan ook in gesprek met horecaondernemers, politie en de gemeente", vertelt Kouwenberg. In 2023 hebben 86 mensen melding gemaakt van intimidatie in Breda en omgeving. "Maar in werkelijkheid gebeurt het tien keer zoveel. Maar een klein aantal slachtoffers doet echt een melding." Volgens Kouwenberg zien ze altijd een piek rond februari. "We zien meer meldingen bij grote evenementen met een feestelijk karakter: van lekker gaan met z'n allen en helemaal van God los, zoals met carnaval."

"Carnaval is echt een feestje waar je los kunt gaan. Maar het heeft ook een schaduwkant."

Ook de horeca is alert op grensoverschrijdend gedrag in de kroeg. "Carnaval staat in de rest van het land bekend als feest waar alles kan en alles mag, maar wij zien dat anders", vertelt de Bredase uitbater Johan de Vos (ook voorzitter Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Breda). Zo wijst De Vos ook op het meldpunt en zijn er tijdens carnaval in Breda 'gastheren' bij wie mensen terecht kunnen die zijn lastiggevallen. "Zij lopen op straat in witte jassen. Bij hen kun je je verhaal kwijt. Zij schakelen ook hulp in als het nodig is. Maar ook bij medewerkers van de kroeg kun je terecht." Volgens Kouwenberg komt in de openbare ruimte vooral voor dat mensen worden nageroepen, achtervolgd en nagekeken. "Maar in het uitgaansleven zie je meer ongewenst aanraken, zoals in het kruis grijpen aan borsten zitten. Carnaval is heel leuk, echt een feestje waar je los kunt gaan. Maar het heeft ook een schaduwkant." Met carnaval worden er ook meer middelen gebruikt en gaat iedereen zo'n beetje anoniem door het leven. "Niemand die je als dader ziet, niemand die je herkent in je carnavalspak. Maar alcohol en drugs zijn geen oorzaken, uit onderzoek blijkt dat deze middelen vooral versterken."

"Gewoon van iedereen afblijven als er geen duidelijke toestemming voor is."