Kies Je Kraker: dit is het beste carnavalsnummer van 2024 volgens Brabant

Het is de absolute droom voor elke carnavalsartiest: Kies Je Kraker winnen. De jaarlijkse publieksprijs voor het beste carnavalsnummer gaat dit jaar naar ‘Nog un likkie!’ van de Oosterhoutse CV De Weggooiers. Het publiek stemde massaal en koos de swingende meezinger tot het beste carnavalsliedje van het jaar.

Het was de spannendste editie van Kies Je Kraker tot nu toe. De laatste 48 uur van de verkiezing was het continu stuivertje wisselen tussen De Weggooiers en Veul Gère, dat ook razendpopulair was onder het publiek met 'Vrij dáánse (we doen de hoempapa)'.

Uiteindelijk scheelde het slechts drie stemmen tussen de nummer één en twee. Voor De Weggooiers uit Oosterhout is het de eerste keer dat ze meedoen aan Kies Je Kraker. Veul Gère won de wedstrijd al eens in 2019 met de hit 'Stripke veur'.

"Het was mijn droom en de afgelopen jaren heb ik het ook hun droom gemaakt", zegt voorman Loek van Gestel van De Weggooiers in een eerste reactie. "Het is echt ongelovelijk!"

De eerste reactie van de Kies je Kraker-winnaars: