Veel ongelukken op overweg bij Boxtel: 'In het donker valt het niet mee'

Het was donderdagavond weer raak bij een spoorwegovergang in het buitengebied tussen Boxtel en Oisterwijk. Een oudere bestuurster kwam op het spoor terecht, omdat ze dacht dat ze daar moest afslaan volgens haar navigatiesysteem. De afgelopen tijd ging het al vaker mis. Buurtbewoners zien het gevaar en hopen op een oplossing.

Zo’n vijftig meter van de spoorwegovergang waar het donderdag misging, woont Albert van der Meijden. Hij woont al 75 jaar naast het spoor en heeft veel ongelukken gezien. “Het is een gevaarlijk punt, omdat het hier ook vaak druk is. Het is een sluiproute en al het verkeer komt hier samen om het spoor over te gaan.”

Albert snapt wel dat mensen moeite kunnen hebben met de spoorwegovergang. “Ik ben zelf ook een jaartje ouder en als het veel geregend heeft en donker is, dan glinstert alles. Het valt niet mee om dan scherp te blijven.”