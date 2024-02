Innige band tussen Dries van Agt en Rini Wagtmans: 'Vriendschap op wielen'

Dries van Agt en Rini Wagtmans hadden allebei een voorliefde voor de wielersport en kwamen elkaar regelmatig tegen in St. Willebrord. Hun vriendschap omspant meer dan veertig jaar. Het overlijden van zijn vriend doet veel met de oud-wielrenner. "Ik ben erg geschrokken, hoewel het er wel aan zat te komen."

De vriendschap tussen de politicus en de wielrenner begon op een opmerkelijke manier. Van Agt was regelmatig in St. Willebrord te vinden als hij op de koffie ging bij oud-profwielrenner Wim van Est en Paul Wagtmans, oud-gedeputeerde van de provincie Brabant. "Ik mocht dan af en toe ook aanschuiven om te vertellen over de wielersport, over ons dorp en de problemen in de maatschappij", vertelt Wagtmans.

Van Agt dweepte met de wielersport en had ook zelf een racefiets. "Ik vroeg me af of hij echt wel kon fietsen", blikt Wagtmans terug. "We besloten samen een keer op de pedalen te stappen voor een fietsritje. En wat bleek? Hij was beter dan ik."

Hij koestert de herinneringen aan zijn vriend uit Geldrop. "We belden elkaar vaak. Dries heeft in die veertig jaar nooit verzaakt me op 1 januari een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid te wensen. En dan deed ik dat ook."

Er is veel moois om op terug te blikken. "Toen Wim van Est was overleden, schreef Dries een prachtig gedicht, dat nog steeds op de grafsteen staat. Toen hij het voordroeg in de kerk tijdens de begrafenis, besefte iedereen wat voor woordkunstenaar hij was."

In 2019 kreeg Van Agt een hersenbloeding. "Ik werd toen gebeld door zijn vrouw Eugene. Ze zei dat Dries haar had gevraagd om mij te bellen als hem iets overkwam. Ze moest dan laten weten dat het goed zou komen en dat ik me geen zorgen hoefde te maken."

De oud-wielrenner probeerde de afgelopen tijd verschillende keren in contact te komen met zijn goede vriend. "Maar hij wilde liever niet meer gestoord worden. Zijn ziekte was te slopend. Hij was niet meer de Dries die hij was."