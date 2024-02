Doodzieke Joran neemt afscheid van zijn tractorvrienden: 'Dit is zo mooi'

Op het eerste gezicht lijkt het een boerenprotest. Honderd trekkers rijden zaterdag door het buitengebied van Etten-Leur, maar ze zijn er niet om te protesteren maar om een eerbetoon te brengen aan de doodzieke Joran van Nijnatten.

Uit heel West-Brabant hebben liefhebbers van oude tractoren zich verzameld. Trekkers van soms meer dan vijftig jaar oud rijden in kolonne naar Joran. De 45-jarige Joran is lid van drie oldtimerclubs en is helemaal gek van tractoren. Maar hij is ook ernstig ziek. “Maandag heeft Joran te horen gekregen dat de dokteren niets meer voor hem kunnen doen”, zegt Bram de Regt van de Oude Trekker en Motoren Vereniging. “In twee dagen tijd hebben we daarom deze actie opgezet. Het is mooi dat zoveel mensen daarvoor zijn gekomen."

"Laten we hopen dat de dokters ongelijk hebben."

Joran zou eind van de maand 45 jaar moeten worden, maar het is niet zeker dat hij zijn verjaardag haalt. Daarom is er nu al dit eerbetoon. “Laten we hopen dat de dokters ongelijk hebben”, zegt De Regt tegen beter weten in. De tractoren rijden stapvoets voorbij Jorans huis. Hij heeft een goede dag en kan daarom in zijn scootmobiel voor het huis staan. Joran is zichtbaar aangedaan. Een traan biggelt over zijn wangen.

"Zo mooi dat ik dit voor de laatste keer kan zien."