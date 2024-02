Steffan verzamelt statiegeldblikjes en haalt zo honderden euro's op

Hij is geen zwerver, woont in de binnenstad van Den Bosch en verdient honderden euro's met zijn hobby. Toch wordt Steffan Mimpen regelmatig uitgescholden of bekogeld met rommel. Steffan gaat tijdens evenementen de stad door op zoek naar flesjes en blikjes met statiegeld. Ook tijdens carnaval loopt hij door de stad met een vuilniszak. "Als je vijf euro op straat ziet, dan laat je het toch ook niet liggen?"

De feestmuziek knalt door de binnenstad van Den Bosch. Tussen de hossende en dansende menigte valt Steffan op, gekleed in een blauwe trui en een rugzak om zijn schouders. De Oeteldonkse kleuren zijn nergens bij hem te bekennen. In plaats daarvan trekt hij een paar zwarte, rubberen handschoenen aan. "Ik heb deze altijd bij voor de hygiëne." Zonder vies te kijken bukt hij voorover een afvalbak in. Het ziet er misschien wat onsmakelijk uit, maar Steffan schaamt zich er niet voor. Hij is een van de statiegeldjagers, die sinds de invoering van statiegeld op blikjes, steeds vaker voorkomen. "Ik zag een keer in de krant staan dat je de evenementenbekers in Den Bosch kon inleveren voor een euro per stuk. Toen ben ik tijdens evenementen die bekers gaan verzamelen. Gaandeweg kwamen daar ook de blikjes en de flesjes bij."

Tijdens de evenementen haalt hij honderden euro's binnen. "Zeker tijdens carnaval kun je veel verdienen", zegt Steffan. Hij heeft er zelfs een hele tactiek voor. "Met een hele grote bakfiets, zo'n flinke jongen, ga ik op pad. Dan stop ik ergens en loop ik een aantal rondjes terwijl ik mijn vuilniszakken vul met blikjes. Als de bakfiets vol is, fiets ik naar huis waar ik de vangst dump. En dan op naar de volgende plek." Het is voor velen misschien een wat vreemde hobby. Toch kan Steffan zichzelf er helemaal in verliezen. "Je bent lekker bezig en je beweegt veel. Op een dag leg ik zo tientallen kilometers af. Je kunt lekker je gedachten van je afzetten terwijl je aan het zoeken bent. Het is haast meditatief." Voordat hij het doorheeft is de dag voorbijgevlogen en ligt hij weer in bed. "Als ik mijn ogen dichtdoe zie ik vaak alleen nog blikjes en flesjes", lacht hij. Maar zijn hobby heeft ook een minder leuke kant. Steffan wordt vaak lastiggevallen tijdens het verzamelen van blikjes. "Mensen hebben gelijk een oordeel over me. Dan denken ze dat ik dakloos ben, terwijl ik gewoon in de binnenstad woon. Ze schelden me uit of gooien dingen naar me. Ik probeer ze dan gewoon te negeren."

Steffan snapt niet waar die agressie vandaan komt bij mensen. "Ik bedel niet en ik val niemand lastig. Het is jammer dat mensen meteen de confrontatie met me opzoeken. Als iemand eens gewoon ernaar zou vragen of een gesprek zou aanknopen, dat zou ik leuk vinden. Even het stereotype opzij zetten en gewoon een praatje maken." De laatste blikjes verdwijnen in zijn al uitpuilende vuilniszak. Zijn gebruikte handschoenen gooit hij in de zojuist geplunderde afvalbak. "Hier zit voor zo'n vijftig euro aan statiegeld in. Je komt ook veel verspilling tegen. Flesjes waar maar één slok uit is genomen. Ook qua geld is het zonde. Met een volle vuilnisbak verdien je zo'n vijf euro. Als je vijf euro op straat ziet, dan laat je het toch ook niet liggen?"