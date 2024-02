Oud-profvoetballer Arthur Hoyer redt bewoners uit brandend huis

Twee mensen hebben misschien wel hun leven te danken aan Arthur Hoyer. De oud-profvoetballer van onder andere PSV, Willem II en FC Den Bosch heeft een friettent aan de Cederstraat in Den Bosch. Precies tegenover brak zondagnacht brand uit. Hoyer wist de slapende mensen wakker te krijgen door flesjes frisdrank tegen hun slaapkamerraam te gooien. Net voordat de vlammen uit het pand sloegen waren de twee hun huis uit.

“Ik zat in mijn huiskamer en liep even naar mijn snackbar. Ik dacht dat ik buiten mist zag, maar het was rook. Buiten zag ik mensen lopen die dieren uit het huis haalden. Ik vroeg of iedereen uit het gebouw was, maar dat wisten ze niet. Toen keek ik rond en zag ik een auto staan van mensen die boven wonen. Ze lagen nog te slapen”, zegt Arthur nuchter na een kort nachtje slapen. Hij dacht snel na over een oplossing om het slapende stel, dat boven in het pand lag te slapen, wakker te krijgen. Uit zijn zaak haalde Arthur flesjes frisdrank. Die gooide hij tegen het slaapkamerraam. Na een paar minuten werden ze wakker en konden ze het brandende huis snel ontvluchten.

“Het had niet veel langer moeten duren."

Hélène, de vrouw van Arthur, had intussen 112 gebeld. “Ik zag de bewoners naar buiten komen. Even later kwamen de vlammen uit de deur”, vertelt ze. “Het had niet veel langer moeten duren dan was het heel anders afgelopen.” De bewoners van het pand werden daarna opgevangen op het terras van de snackbar. Arthur zette voor hen de kacheltjes aan. "En ik heb koffie gezet, dat is alles wat je dan kan doen.”

"Ze was helemaal over de emmer."