112-nieuws: gevonden hond is weer bij baasje • jongen (15) met xtc opgepakt

08.25

Een politieauto is zondagavond vernield op de Blasiusstraat in Deurne. De agenten waren in Deurne omdat bewoners veel last hadden van feestende jongeren. "Ben jij diegene die zo stoer was geweest om ons dienstvoertuig te vernielen? Wees dan ook zo stoer door je bij ons te melden."