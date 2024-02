Stroomstoring in Oss: horeca rekent erop dat klanten alsnog komen betalen

De stroomstoring van zondagavond heeft de horeca in de gemeente Oss geld gekost. De schade is niet in euro’s uit te drukken, maar volgens centrummanager Jack van Lieshout was het minder druk dan gebruikelijk in cafés na de optocht. Ook heeft een aantal restaurants de deuren moeten sluiten. Horecazaken vertrouwen erop dat mensen die niet konden afrekenen, deze maandag terugkomen om de rekening alsnog te betalen.

Netwerkbeheerder Enexis heeft inmiddels de oorzaak van de problemen gevonden en gaat die verhelpen. Gebruikers zullen hiervan niets merken, zo meldt een woordvoerder. Probleem wordt verholpen

De stroomstoring begon tegen kwart voor zes zondagmiddag en duurde iets meer dan twee uur. Er was, zo bleek maandag bij onderzoek, een schakelaar in het hoofdverdeelstation aan de Landweerstraat-Zuid kapotgegaan. Dat probleem wordt verholpen. Daarna worden alle aansluitingen die nu gebruik maken van een tijdelijke stroomvoorziening weer overgezet op het gewone elektriciteitsnet. “Ze zullen er niks van merken”, zo laat de woordvoerder van Enexis weten.

"Er hebben zich nergens problemen voorgedaan, het was niet grimmig."

“Dat mag ik hopen”, reageert Gert Jordaans, die zondag op vijf plekken de gevolgen van de stroomstoring merkte. Hij is eigenaar van vier horecazaken, waaronder twee restaurants, en de grote feesttent. “Natuurlijk was het vervelend voor mij, maar ook voor mijn collega-ondernemers”, vertelt Jordaans. “We hebben onderling veel contact en hieruit blijkt dat we allemaal dezelfde ervaringen hebben gehad. Er hebben zich geen problemen voorgedaan, het was nergens grimmig en iedereen toonde begrip. Maar," blikt Jordaans terug, "het liefst maak je dit niet mee, want dit scheelt inkomsten. Zo kon er niet worden afgerekend. Gelukkig is of wordt dit goed opgelost. Een aantal mensen zou vandaag hiervoor terugkomen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat er in de tent toch koud bier kon worden getapt, maar het voelde toch anders aan.”

"Het was veel minder druk, maar gelukkig was het weer goed."