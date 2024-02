Verdwaalde roze pelikaan is gevangen en bleek al 2 weken vermist in België

De bijzondere roze pelikaan die afgelopen week veel bekijks trok in Helvoirt, is gevangen bij Golfbaan Bernardus in Cromvoirt. De roze pelikaan bleek al twee weken vermist door een dierenpark in België. "Ze waren echt heel erg verbaasd dat hij hier is gevonden", zegt Pascalle van der Ven, coördinator van de Dierenambulance Den Bosch.

Arnold Tankus Geschreven door

De gouden tip kreeg de Dierenambulance van Jan Harteman, een bekende vogelkweker en docent dierenverzorging. "Hij heeft toegang tot een in bestand van alle dierenparken in Europa en zo kwam hij er achter", legt Pascalle uit. Uit de ring blijkt dat de pelikaan is geboren in Litouwen en eerder in twee Nederlandse dierentuinen heeft gewoond en onlangs is verhuisd naar België. De exotische vogel werd vorige week voor het eerst gezien in Helvoirt en fladderde sindsdien vrolijk rond. Medewerkers van de golfbaan ontdekten de vogel zaterdag en belden de dierenambulance. Eerdere vangpogingen mislukten. Zodra het beest mensen aan zag komen, ging hij ervandoor.

"We hebben ons een beetje moeten bijscholen."

Uiteindelijk werd de pelikaan vrij simpel gevangen: de vogel werd gelokt met een emmer vis. "De pelikaan kwam er snel op af en had ook echt honger." Vervolgens kon een medewerker van Safaripark de Beekse Bergen de pelikaan gemakkelijk oppakken. De roze pelikaan blijkt een mannetje en is elf jaar oud weten ze nu bij de Dierenambulance. "We hebben ons een beetje moeten bijscholen, want zoiets is echt heel bijzonder." Mannetjes wegen zo'n negen tot elf kilo, kunnen ongeveer 1,40 tot 1,78 meter lang worden en worden gemiddeld 35 jaar oud. De vogelsoort komt voor in een groot deel van Zuidoost-Europa, Afrika, West- en Centraal-Azië en India.

"Het was voor de pelikaan een flink stuk vliegen."