Moordzaken mogelijk opgelost: 'huurmoordenaar' van Ridouan Taghi opgepakt

Er lijkt een doorbraak te zijn in twee nooit opgeloste moordzaken op mannen uit Steenbergen en Wijk en Aalburg. De politie heeft een mogelijke huurmoordenaar opgepakt die zou hebben gewerkt voor Ridouan Taghi, meldt de Telegraaf. Het bewijs tegen Jaouad W. zou bestaan uit chatberichten in crypto-telefoons.

Jaap Zillig (53) en Pieter Vos (47) uit Wijk en Aalburg waren in 2012 doelwit van een aanslag. Ze hadden een afspraak in Houten bij Utrecht en werden allebei voor de ogen van veel omstanders onder vuur genomen, waarna ze overleden. Twee jaar later werd Rinus Moerer (68) in zijn woonplaats Steenbergen doodgeschoten.

Coke

Alle drie de mannen bleken in de drugswereld te zitten. Zo was van Rinus Moerer bekend dat hij met zijn fruitbedrijf ook cocaïne smokkelde. Er is altijd van uitgegaan dat er iets was misgegaan bij die handel en dat Moerer daarvoor moest boeten. Kort voor de moord was er al een aanslag op zijn leven gepleegd, mogelijk als waarschuwing voor een partij van 300 kilo cocaïne die verdwenen was.

In beide zaken was meteen duidelijk dat het om afrekeningen in de onderwereld ging. Daders kwamen mogelijk uit het Amsterdamse en Utrechtse misdaadmilieu. Tot een doorbraak leidde het nooit. Wel waren er enkele arrestaties maar nooit was een mogelijke schutter in beeld. Met Jaouad W. lijken politie en justitie nu wel iemand te hebben die er nauw bij betrokken was.

Wapens

W. heet eigenlijk Joey. Maar sinds zijn bekering tot de islam is het Jaouad. Hij werd zo'n tien jaar geleden gepakt na de beruchte wapenzaak in Nieuwegein. Jaouad W. werd daarna veroordeel voor omvangrijke wapenhandel.

Jaouad had bijna zijn straf uitgezeten. Daarom besloot de politie Midden-Nederland hem dinsdagochtend in zijn cel in PI De Schie in Rotterdam te arresteren, om te voorkomen dat hij vrijkwam.

Volgens het OM is W. betrokken geweest bij vijf moorden. Naast die op Zillig, Vos en Moerer waren het ook moorden in Amersfoort en Nieuwegein, schrijft De Telegraaf. Opdrachtgever zou Taghi zijn geweest.

W. is een jeugdvriend van Ridouan Taghi in Nieuwegein. Ze zouden vroeger samen in een jeugdbende hebben gezeten. Hij zou dus uitgegroeid zijn tot de vermeende huurmoordenaar van Taghi.