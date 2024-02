Nick zit met 2500 euro aan onbetaalde rekeningen na stroomstoring in Oss

Een aantal horecaondernemers in Oss zijn met een flinke onkostenpost blijven zitten na de stroomstoring van zondagavond. Kassasystemen vielen uit waardoor mensen hun biertje en eten niet meer konden afrekenen. Het is voor de ondernemers nu maar hopen al die mensen alsnog komen betalen. Nick Vink, eigenaar van café-restaurant H32, is een van hen.

De printer blijft zoemen als Nick de onbetaalde rekeningen uitdraait. "112 euro, 86 euro, 95 euro", somt hij de bedragen op. In totaal is er tussen de 2000 en 2500 euro aan onbetaalde rekeningen blijven liggen door de stroomstoring van zondagavond. Die had niet op een ongelukkiger tijdstip kunnen komen. "De optocht was net afgelopen. Dat is het moment dat iedereen gaat eten. Mijn restaurant zat dus vol, een piekmoment voor ons."

"We zijn alle tafeltjes afgegaan en hebben aan iedereen naam en telefoonnummer gevraagd en afgesproken dat ze later komen betalen."

Veel mensen besloten naar huis te gaan toen ze in het donker kwamen te zitten. Maar door de stroomstoring werkte het kassasysteem niet meer. Afrekenen kon dus niet. "Dat was wel schrikken. We zijn toen alle tafeltjes afgegaan en hebben aan iedereen naam en telefoonnummer gevraagd en afgesproken dat ze later zouden komen betalen. Gelukkig deed niemand daar moeilijk over en had iedereen begrip voor de situatie." Nick gaat ervan uit dat iedereen het eten en drinken alsnog zal betalen. "Ja daar heb ik echt wel vertrouwen in. Heel veel gasten kwamen zelf al vragen hoe ze het op konden lossen en vonden het vooral heel vervelend voor ons."

"Dit is een flinke schadepost voor de ondernemers."