Explosief ontploft bij voordeur: 'M’n vriendin zei: dit is niet goed'

De bewoners waarbij vrijdagochtend een explosie voor hun deur ontplofte, zijn enorm geschrokken. “Het was echt een hele harde, doffe klap”, zegt de mannelijke bewoner van het getroffen huis in Kolfbaanstraat in Breda. “Ik stond onder de douche en dacht dat er een deur echt heel hard werd dicht geknald. Mijn vriendin zei: dit is niet goed, het was écht een harde knal.”

Arnold Tankus & Eva de Schipper Geschreven door

Zijn vriendin was op het moment van de explosie een verdieping hoger en is lichtgewond geraakt en is later door een ambulance geholpen. "Ze kon niet naar buiten omdat de voordeur klemde", vertelt een buurtbewoonster. "Ze was heel erg in paniek en had glas in haar teen en is opgevangen door de buren." De buurtbewoonster kent de slachtoffers niet, maar 'ik geloof echt niet dat ze een criminele achtergrond hebben'.

"Ik hoorde glas rinkelen en toen een hele grote klap. Het klonk als flink vuurwerk."

Ze zegt twee jongens te hebben zien wegrennen nadat het explosief afging. Dit gebeurde vrijdagochtend rond half acht in de ochtend. "Ik hoorde glas rinkelen en toen een hele grote klap. Het klonk als flink vuurwerk, een cobra. Ik zag direct na die klap twee jongens heel hard voorbij rennen. Was wel duidelijk dat zij het waren", zegt de buurtbewoonster. De vrouw belde direct met 112 en is naar de plek van de explosie gerend.



Op camerabeelden van een andere bewoner die op nog geen honderd meter van de getroffen woning woont en door Omroep Brabant zijn gezien, zijn een paar minuten voor de explosie twee personen te zien die met capuchon richting het huis lopen. De explosie is drie minuten later, rond 7.26 uur. De politie heeft de beelden bekeken in verband met het onderzoek. Een andere vrouw die zo’n vijftig meter verderop in de straat woont, heeft een persoon zien weg rennen. “Ik was net wakker en zag iemand voorbij rennen. Hij rende echt kéihard. Echt sprinten”, aldus de bewoonster.

"Je bent van God los als je dit doet."