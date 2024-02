Longcovidpatiënten blij met miljoenen voor speciale klinieken: 'Erkenning'

Voor veel mensen is corona al bijna een vergeten onderwerp, maar voor mensen met Long COVID is dat een ander verhaal. Voor hen is de 27 miljoen euro voor de oprichting van longcovidklinieken een erkenning van hun klachten. Donderdag kwam hiervoor een akkoord in de Tweede Kamer. “We zijn er heel erg blij mee natuurlijk.”

Miranda van Heijst uit Helmond heeft vier kinderen. Twee van hen hebben Long COVID. “Mijn zoon en dochter zijn erg ziek. We hebben van alles geprobeerd, maar artsen durven of mogen geen medicatie geven. Gelukkig hebben we nu een fijne kinderarts gevonden die kan helpen.” Volgens Miranda is er veel kennisgebrek bij hulpverleners. “Het is een hele zoektocht om iemand te vinden die wel de juiste kennis heeft over Long COVID. Ik hoop dat daar met de komst van de kenniscentra verandering in komt.”

"Het is geen oplossing, maar een start."

“Al denk ik dat het nog geen oplossing is, maar een start”, vertelt Mariska Hoos uit Vlijmen. “Vooral de mensen die nog nooit door hun huisarts zijn doorverwezen naar een specialist, kunnen nu eindelijk hulp krijgen.” In april 2020 kreeg Mariska corona en daarna Long COVID. Ze heeft een arts bij wie ze terechtkan, maar dat is volgens haar niet vanzelfsprekend. “Niet iedere huisarts geeft medicatie waardoor je jezelf beter voelt.” De klinieken voor Long COVID zouden volgens haar vooral in moeten spelen op het behandelen van de symptomen. “Dat de klachten weggaan zou al heel fijn zijn. Al ben ik wel bang dat de vraag naar de klinieken erg groot is.”

"Iedereen wil wel geholpen worden."

Sandra van den Heuvel uit Oss sluit zich bij de zorgen van Mariska aan. “Er zijn honderdduizenden mensen met Long COVID. Je vraagt je dan af, hoe gaan ze die mensen allemaal helpen en wie mag er eerst? Iedereen wil wel geholpen worden.” Het herstel van Sandra gaat erg langzaam. “Er is alleen niemand die mij helpt, ik doe het allemaal alleen. Ik hoop dat de longcovidklinieken specialisten of artsen hebben die zich willen inlezen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook in het buitenland informeren.” Hoewel de klinieken die komen volgens Sandra nog maar een begin zijn, is ze toch optimistisch. “Het kan alleen maar beter. Ik ben allang blij dat er iets gaat gebeuren, want nu wordt je compleet aan je lot overgelaten. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren.”

"Ik blijf positief."