Geen slimme winkeldief bij AH: 'Hij verborg boodschappen met wc-papier'

De opgepakte man die vrijdag voor 600 euro aan boodschappen in de Albert Heijn XL in Tilburg wilde stelen, was daar niet erg goed in. Medewerkers van het filiaal vertellen aan Omroep Brabant dat ze de gepoogde diefstal al na vijf minuten doorhadden. “Wie doet dat nou?"

Een medewerker van het filiaal die er al acht jaar werkt, was ook vrijdagmiddag aan het werk. Hij wil zijn verhaal best wel kwijt, maar alleen anoniem. Volgens hem was vrijwel meteen duidelijk wat er aan de hand was. De opgepakte man was samen met een handlanger, die wist te ontglippen. “Ze deden net alsof ze niet bij elkaar hoorden. Eentje had een mand, de ander had een winkelkar. De handlanger gooide steeds spullen van de winkelmand in de kar. Tja, als je mensen vanuit een winkelmand dingen ziet overladen in andermans kar, dan valt dat op. Wie doet dat nou?” Na enkele minuten kreeg het winkelpersoneel de diefstal door. De dieven gingen daarbij allerminst subtiel te werk. “Ze waren daarna nog een kwartier in de winkel om spullen over te laden.”

"De handlanger zag dat en glipte direct naar buiten. Hem waren we kwijt."

Degene met de kar wilde via de zelfscanpoortjes naar buiten. De handlanger liep met een leeg mandje via de gewone kassa’s weg. "Wij hielden die man met alle spullen in zijn kar meteen staande bij de poortjes. De handlanger zag dat en glipte direct naar buiten. Hem waren we kwijt”, vertelt de medewerker. Een van de beveiligers, Daan, kan dat verhaal bevestigen. Hij was er zelf niet bij gisteren, maar sprak wel met de collega-beveiliger die de man overleverde aan de politie. "De dure verpakkingen in de kar werden afgeschermd met meerdere rollen wc-papier", zegt Daan. De handlanger heeft vervolgens na twintig minuten rondwandelen in de winkel, twee flesjes afgerekend. Die bon werd doorgegeven aan zijn kompaan met de volle boodschappenkar in de winkel. "De bon van die flesjes was dus nog niet gescand bij de poortjes bij de uitgang. Met dat bonnetje had de man met de kar de winkel kunnen verlaten.” Dat hij daar niet in slaagde is te danken aan het oplettende winkelpersoneel. Zij kennen inmiddels het klappen van de zweep. Volgens de beveiliger komt dit soort diefstal de laatste tijd wekelijks voor.

"Mensen zijn zo asociaal."