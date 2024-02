Juf Sofie wint prijs met haar inzet voor hoogbegaafde kinderen

Onderwijskundige Sofie van de Waart heeft maandag de Vrouw in de Media Award 2023 gewonnen. Ze mag als Brabantse winnaar straks meedingen naar de landelijke titel. Van de Waart, ook bekend als juf Sofie, kreeg landelijke bekendheid door haar columns in Trouw, maar vooral door de documentaire De Utopie van Sofie waarin ze een speciale klas voor hoogbegaafdheid opzet. “Ik denk dat die documentaire veel mensen heeft aangesproken.”

Arnold Tankus Geschreven door

Van de Waart, woonachtig in Prinsenbeek, kreeg de meeste van de 35.000 in Brabant uitgebrachte stemmen. Ze werd ook door de jury unaniem naar voren geschoven. "Zij werkt onvermoeibaar aan het forceren van een verandering in het onderwijssysteem voor (hoogbegaafde) kinderen die buiten de bestaande hokjes vallen. Ze stelt het systeem ter discussie zonder de kinderen te vergeten”, aldus de jury.

"Veel mensen herkennen zich in wat ik doe en voelen zich daardoor gesteund."

“De concurrentie was sterk, dus ik ben enorm verrast en dankbaar. Ik doe mijn werk voor vastgelopen kinderen al jarenlang met hart en ziel op mijn eigen manier maar nu is dat opeens zichtbaar geworden. Dat heeft mensen aangesproken en daarom vind ik dit heel eervol”, zegt de 44-jarige juf opgetogen.



Ze denkt dat ze gewonnen heeft dankzij haar documentaire De Utopie van Sofie die afgelopen december te zien was bij Omroep Max. Daarin start ze een klas om hoogbegaafde kinderen onderwijs te bieden op hun eigen niveau. “Ik schrijf columns voor Trouw en dan krijg ik wel eens en paar mailtjes, maar na deze uitzending kreeg ik echt duizenden reacties waarin veel mensen zich herkennen in wat ik doe en zich daardoor gesteund voelden.”

"Genoeg leerlingen die op de gang moeten werken omdat ze voorlopen op de rest."

Juf Sofie is als onderwijsdeskundige vooral gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, want in het huidige onderwijssysteem gaat de aandacht vooral uit naar de ‘uitvallers aan de onderkant’, de leerlingen die niet zo goed meekomen. Voor de 'uitvallers aan de bovenkant', de kinderen die ver vooruit lopen of hoogbegaafd zijn, is juist minder aandacht. “Er zijn nog steeds genoeg leerlingen die alleen in de gang moeten werken omdat ze voorlopen op de rest. Ook wordt er vaak gedacht dat het met die groep wel goed komt.”

"Pas eerst het onderwijs op deze kinderen aan, kijk dan wat er nog aan problemen overblijft.”