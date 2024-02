112-nieuws: auto landt op de kop in de sloot • dode pup tussen afval

15.30

De verkeerspolitie Zeeland-West Brabant heeft afgelopen nacht twee hardrijders beboet. De eerste bestuurder reed 165 kilometer per uur over een stuk van de A59 waar je 100 mag. Agenten zetten hem in Waalwijk aan de kant van de weg. Daar hoorde hij dat hij zijn rijbewijs moest inleveren. In Tilburg ging nog iemand in de fout. Binnen de bebouwde kom scheurde een man met 118 kilometer per uur over de Midden Brabantweg. Hij werd op de Stokhasseltlaan staande gehouden. De jonge bestuurder rook volgens de politie naar alcohol. De blaastest die de man deed bevestigde dat hij had gedronken. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd.