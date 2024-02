112-nieuws: twee mannen raken rijbewijs kwijt • autoinbrekers aangehouden

23.44

De politie in Helmond is op zoek naar de eigenaar van een hondje. Dat werd in 'vreemde omstandigheden' bij iemand gevonden. Volgens de politie is de kans groot dat dit hondje van diefstal afkomstig is. Het hondje was nog niet gechipt. Het gaat om een labrador puppy, een reutje. Het dier is bruinzwart van kleur en zo'n negen weken oud. Wie recent een labradornestje had en zijn of haar puppy kwijt is, kan contact opnemen met de politie onder vermelding van het kenmerk PL2100-2024036287.