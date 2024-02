112-nieuws: fietser zwaargewond in Oosterhout • achtervolging in Breda

14.55

Een bakwagen vatte rond twee uur 's middags vlam aan de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer. De bakwagen was daar geparkeerd bij de watertoren. Bij aankomst van de brandweer bleek een band van de bakwagen in brand te staan. Het vuur was snel geblust. De eigenaar was de inhoud van de bakwagen, een lading blikken met coating, al aan het overladen in een ander voertuig. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.