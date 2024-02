PSV krijgt ‘unieke kans’ in achtste finale tegen Borussia Dortmund

PSV wacht dinsdagavond de grootste wedstrijd sinds 2016. Ook toen stond het in de achtste finale van de Champions League maar ging het uiteindelijk onderuit met penalty’s tegen Atletico Madrid. Acht jaar later krijgt PSV een herkansing tegen Borussia Dortmund. Bij de Eindhovenaren zien ze kansen om tegen de Duitse topclub te stunten.

Ook zijn trainer Peter Bosz ziet kansen en hoopt vooral dat het een unieke avond gaat worden. “Champions League-avonden zijn heel speciaal in dit stadion. Ik reken erop dat onze supporters zorgen voor een fantastische sfeer, dan hoop ik dat ze van ons kunnen genieten.”

Genieten gaat de trainer zelf ook doen, want waar PSV alweer acht jaar wacht op een nieuwe kans in de achtste finale van de Champions League, kwam Bosz als trainer nog nooit zover op het hoogste niveau. “Dat zorgt er juist voor dat ik nog meer gemotiveerd ben en zin heb in de wedstrijd van dinsdagavond. Zaterdag had ik een dag vrij en had ik mij voorgenomen even niet te denken aan deze wedstrijd, dat is natuurlijk niet gelukt. Je zit dan toch de hele dag te denken hoe je denkt te gaan winnen.”