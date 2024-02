Meisje (17) verdacht van aanslagen met vuurwerkbom op twee huizen

Op 2 oktober 2023 wordt Eindhoven opgeschikt door twee harde knallen. Vuurwerkbommen zorgen voor flinke schade aan twee huizen aan de Antwerpenlaan en de Looierstraat. Justitie denkt dat een 17-jarig meisje de bommen op de ruiten van de woningen heeft geplakt en aangestoken. Ze deed het voor het geld. Maandag kwam de zaak voor de rechter in Den Bosch.

In de rechtbank zat niet het meisje in de beklaagdenbank maar drie andere verdachten. Het ging om drie mannen van wie er een de chauffeur van het meisje zou zijn geweest. De andere twee mannen ziet justitie als de opdrachtgevers.

Cobra's

Het meisje werd op de dag van de aanslagen door de chauffeur thuis in Waalre opgepikt. Op een adres in Eindhoven zouden ze daarna volgens justitie cobra’s hebben opgehaald. Vervolgens reden ze naar de twee huizen in Eindhoven waar het meisje de aanslagen zou hebben gepleegd.

In beide woningen waren mensen aanwezig op het moment van de explosies, maar er raakte niemand gewond. In het huis aan de Looierstraat zou een vriendin wonen van een van de bewoners van het huis in de Antwerpenlaan.

Explosie gefilmd

De chauffeur zou een van de explosies hebben gefilmd. Hij en het meisje zouden daarna 250 euro hebben gekregen. Dat bedrag moesten ze delen. Uit berichten op hun mobieltjes maakte justitie op dat de twee wel in waren voor nog meer van dergelijke klusjes. Ze konden het geld goed gebruiken. Ook de opdrachtgevers hadden nog vergelijkbare plannen.

Over het motief voor de aanslagen is nog niets bekend. Het ging maandag in de rechtbank om een regiezitting. De inhoudelijke behandeling van de feiten volgt later. De drie meerderjarige verdachten blijven vastzitten tot de rechtszaak verder gaat. Het meisje zit niet vast. Omdat ze minderjarig is, mag ze het vervolg van de rechtszaak in vrijheid afwachten.