'Fasten your seatbelts': we naderen Woensdrecht Airport

Vliegbasis Woensdrecht is een prima alternatief om vluchten op te vangen als Eindhoven Airport in 2027 maandenlang op de schop gaat. Dat zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Ook Frank Oostdam, topman van de reiskoepel ANVR wil graag dat de mogelijkheden om vakantievluchten uit West-Brabant te laten opstijgen en landen onderzocht worden.

Zowel bij Eindhoven Airport als vliegbasis Woensdrecht zijn de landingsbanen eigendom van Defensie. Op beide luchthavens maken naast militaire vliegtuigen ook burgertoestellen gebruik van het asfalt. In Eindhoven zijn er dit meer dan honderd per dag tegen amper een handjevol per week op Woensdrecht. De lijntoestellen komen dan ook niet naar Woensdrecht om passagiers op te pikken, maar voor hun onderhoud.

Toch is het volgens luchtvaartdeskundige Melkert van TU Delft mogelijk om het aantal vliegbewegingen rond Woensdrecht tijdelijk uit te breiden. “Waarom niet? De landingsbaan is hier ruim 2400 meter lang. Voor gewone vakantie- en lijnvluchten is dat meer dan voldoende. Rotterdam The Hague Airport heeft zelfs een kortere landingsbaan. De vliegbasis in Woensdrecht heeft ook een geavanceerd landingssysteem. Theoretisch is er dus geen enkele beperking, praktisch zullen er heel wat hobbels moeten worden genomen.”

Hij vervolgt: “Je zult geluidsnormen moeten aanpassen waartegen begrijpelijkerwijs veel bezwaar zal worden gemaakt door omwonenden. Daarnaast moet de infrastructuur worden aangepast. Je kunt daarbij denken aan een shuttleverbinding met het treinstation in Bergen op Zoom en grote tenten op het vliegveld die fungeren als terminal. Verder zal je in de omgeving parkeerplaatsen moeten creëren. Daar is overigens ook veel geld mee te verdienen.”