Hotel in Den Bosch gaat over een week onderdak bieden aan 250 asielzoekers

De gemeente Den Bosch heeft definitief akkoord gegeven voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in het Mövenpick Hotel in Den Bosch. Er kunnen 250 mensen gaan wonen.

Er kwam veel reactie op het bericht dat het COA het hotel ging huren en een omgevingsvergunning aanvroeg. "We ontvingen er 387", vertelt de gemeente Den Bosch. Veel daarvan gingen over het moment waarop omwonenden geïnformeerd werden. Ook zijn ze bezorgd over de impact op de wijk, de Gestelse Buurt.

De Kruithoorn

De bewoners zijn bezorgd over de veiligheid en hun eigen toegang tot zorg en onderwijs. Naast de 250 asielzoekers die in het voormalig viersterrenhotel komen te wonen, staat het verzoek nog uit om ook de Kruithoorn aan het COA aan te bieden als AZC. Het verzoek is om daar nog 350 asielzoekers op te vangen voor een periode van tien jaar. Maar daar moet de gemeente nog over beslissen.

MISSCHIEN VIND JE DIT OOK INTERESSANT:

In dit hotel komen 250 asielzoekers, maar personeel weet van niks