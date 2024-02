Massaal platrijden van padden dreigt: 'Winterslaap vroeger voorbij'

De padden zijn inmiddels uit hun winterslaap ontwaakt en dus is de paddentrek vanuit hun winterverblijf van start gegaan. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Het is nog veel te vroeg voor de paddentrek, maar door het zachte weer trekken ze er nu al op uit. Plonie van Campen van de paddenwerkgroep van het IVN Geldrop helpt de padden desondanks in deze periode. “Vroeger dan ik zou willen, maar als we ze niet helpen worden ze doodgereden.”

Plonie en andere vrijwilligers helpen al ruim twee weken de padden met oversteken. Ze zorgen er zo voor dat de padden veilig de poel bereiken waar ze gaan paren. “Ondanks dat je zou denken dat het hier heel rustig is qua verkeer, rijden er best wel wat auto’s ’s avonds”, legt Plonie uit. Ze loopt op de Rederijklaan en schijnt met een zaklamp op de weg, Vervolgens richt ze haar zaklamp op de kant van de weg. “Daar vinden we padden die in de startblokken zitten om over te steken.” Padden die een weg oversteken zijn een probleem – niet voor ons, maar voor hunzelf. “De padden trekken hier altijd de weg over. Er is dan veel kans dat ze doodgereden worden. Vanuit de auto zie je ze namelijk niet. Als ze geraakt worden zijn ze bijna altijd het haasje. Dat overleven padden niet.” Het is nu half februari. Het is vroeg voor padden om te beginnen aan de trek. “Ja, we zien dit al langer. Het is heel jammer voor de natuur en de amfibieën. Die moeten eigenlijk nog in hun winterslaap zitten. Normaal worden ze eind februari wakker. Half maart is de piek van de paddentrek. Ze zijn te vroeg begonnen.”

"Dat maakt de pad kwetsbaar.”

Toch denkt Plonie dat de piek van de paddentrek nog moet beginnen. “Vorige week hadden we er al honderd. In totaal hebben we 450 padden helpen oversteken. Dat worden er nog veel meer.” Maar waarom moeten die padden eigenlijk geholpen worden om over te steken? Ze hebben toch zelf pootjes? “Omdat wij als mensen een weg hebben aangelegd dwars door hun leefgebied. Ze trekken nu vanaf hun winterverblijf naar het water en moeten dan deze weg over. Dat is een probleem, want padden lopen heel langzaam en ze hebben de neiging om stil te blijven zitten op de weg, die vaak relatief warmer is. Dat maakt de pad kwetsbaar.”

Een pad zit stil op de Rederijklaan. De pad heeft de naderende auto op de achtergrond overleefd.