Levenslange celstraf voor man die Rob Sengers doodschoot op parkeerplaats

Bijna twintig jaar lang bleef de moord op Eindhovenaar Rob Sengers onopgelost. Maar dankzij moderne DNA-technieken kwam er een verdachte in beeld: de crimineel Jan S., nu 62 jaar. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat hij de dader was en legde dinsdag levenslang op. Dat was de enige straf die passend was, vond de rechter.

Voor de rechtbank in Breda woog mee dat Jan S. In twee jaar tijd twee liquidaties uitvoerde. Vergelding vindt de rechtbank belangrijk net als een afschrikkende werking. "Alleen krachtig optreden kan deze vorm van criminaliteit indammen", zei de rechter.

Bovendien houdt de rechtbank er rekening mee dat de man zoiets in de toekomst weer kan doen. Want hij toonde 'geen enkel medeleven'. Daarnaast telde zijn forse strafblad mee.

Scooter

Voor de rechtbank is er voldoende bewijs dat Jan S. de dader was. Zijn DNA zat op beide handvatten van een scooter, naast kruitresten. Op die scooter had de schutter gereden na de moord. Het ding werd in de buurt gedumpt en later teruggevonden.

Ander belangrijk bewijs vormt een belastende verklaring van zijn ex-vriendin. Jan had haar ‘trots’ verteld over een moord ‘ergens bij een restaurant in een bosrijke omgeving waarbij een scooter is gebruikt'. Zijn ex vertelde dat tegen de politie en die verklaring belandde in het dossier.

De andere belastende verklaring kwam van een anonieme en bedreigde getuige. Die vertelde bij de politie over de moord in Son in 2002 op Mohamed Yaacoubi uit Breda. Yaacoubi zou met Sengers chemicaliën voor drugsproductie hebben gestolen.

Tranen

Zowel Mohamed Yaacoubi als Rob Sengers moesten daarvoor boeten. Ze werden allebei doodgeschoten door Jan S.. De anonieme getuige wist minder van de moord op Sengers en daarom is dat bewijs onvoldoende.

Jan S. was er dinsdag niet bij, zoals al was aangekondigd. Ook zijn advocaten ontbraken. De moeder van Sengers was er wel. Ze was in tranen toen ze hoorde over de straf en werd getroost. Ook bij nabestaanden van Bredanaar Mohamed Yaacoubi vloeiden tranen.

Slachtoffers in de auto

Politie, justitie en nu dus ook de rechtbank stellen dat beide afrekeningen op elkaar leken, qua werkwijze. De dader benaderde op een scooter het slachtoffer, terwijl die nog in de auto zat.

Voor de moord op Yaacoubi is Jan S. eerder al veroordeeld tot achttien jaar cel. Hij had die straf afgelopen najaar uitgezeten.

Sengers werd doodgeschoten op een parkeerplaats bij een restaurant in Esbeek, op 8 september 2004. De dader was een man op een zwarte scooter met een donkere helm. Alleen de scooter en acht kogelhulzen liet hij achter, en zijn DNA. Jarenlang bleef hij onbekend. Toen de DNA-technieken verbeterden, was er in december 2018 genoeg om S. aan te houden in zijn cel.

"Ik wil helemaal niks zeggen", zei hij aan het begin van zijn proces. Hij wilde geen enkele vraag beantwoorden.

Het proces werd twee weken geleden van dichtbij gevolgd door de zoon en dochter van het slachtoffer en de ouders van Sengers, inmiddels allebei tachtigers. Hun advocaat las een verklaring voor. "Rob, vader van twee kinderen, is in koelen bloede doodgeschoten, beestachtig. En waarvoor? Voor een paar rotcenten. Het maakt ons nog steeds verdrietig. U had destijds een keuze. In onze ogen bent u het aller slechtste."

Motief

De opdrachtgever van moord is nooit achterhaald. Er zijn allerlei namen genoemd maar zonder bewijs. Ook circuleerden er veel verhalen over grote schulden die Sengers had.

Levenslang wordt een paar keer per jaar opgelegd in Nederland. In Brabant is dit deze eeuw vijf keer gebeurd.

