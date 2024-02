Contracten noodopvanglocaties lopen af, COA vreest groter tekort

Terwijl de opvang in het Groningse Ter Apel uit zijn voegen barst, gaat naar verwachting meer dan de helft van de Brabantse opvanglocaties dit jaar dicht. Van de 46 locaties, loopt voor 27 dit jaar het contract af. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vreest dat het bestaande tekort aan opvangplekken voor asielzoekers hierdoor alleen maar groter wordt.

De opvang van asielzoekers wordt op drie manieren geregeld. Normaal gesproken worden mensen opgevangen in asielzoekerscentra (azc). Als deze vol zitten, zoals momenteel het geval is, moet noodopvang worden geregeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld in evenementhallen, op vakantieparken of op cruiseschepen.

Mocht ook daar een tekort aan zijn, komt crisisnoodopvang in beeld. Veiligheidsregio's en gemeenten stellen dan op zeer korte termijn bijvoorbeeld sporthallen voor één of enkele weken beschikbaar.

Tegelijkertijd moeten er, nu de Spreidingswet is aangenomen, voor november bijna 15.000 vaste opvangplekken worden geregeld in Brabant. Het doel daarvan is dat (crisis)noodopvang in de toekomst niet meer nodig is. Maar die plekken zijn nog niet geregeld, terwijl ondertussen bestaande opvanglocaties dreigen te verdwijnen. En zo lijkt de opvangcrisis nog zelfs omvangrijker te worden.

Zo wordt de opvang door het COA in Brabant momenteel verdeeld:

Er zijn 11 reguliere azc's in Brabant. Hier worden 4.044 mensen opgevangen. Dit jaar loopt 1 contract af. Dat betreft de opvang in de Torenstraat in Helmond.

Er zijn 23 noodopvanglocaties in Brabant. Hier worden 2.144 mensen opgevangen. Dit jaar lopen 17 contracten af.

Er zijn 12 crisisnoodopvanglocaties in beheer van het COA in Brabant. Hier worden 942 mensen opgevangen. Hiervan lopen 9 contracten af.

In totaal vangt Brabant 7.130 mensen op. Als er geen contracten verlengd zouden worden, verdwijnt plek voor 2.210 mensen.