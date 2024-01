Dit is wat de spreidingswet betekent voor Brabant

Na lang wikken en wegen, heeft het er alle waarschijnlijkheid naar dat de spreidingswet van staatssecretaris Eric van der Burg wordt aangenomen. Het moet nog wel heel gek lopen, wil de wet het volgende week in de Eerste Kamer toch niet halen. Maar wat betekent dat voor Brabant, de provincie waar veel gemeenten opvang mijden?

Zoals op onderstaande kaart te zien is, zijn er veel Brabantse gemeenten die de afgelopen 12 jaar geen asielzoekers opvingen. Als de wet straks in werking treedt, zullen ook deze gemeenten hun steentje bij moeten dragen.

De doorstroom vanuit Ter Apel naar de rest van het land stokt anderhalf jaar later nog altijd. Dat komt doordat gemeenten vaak weigeren asielzoekers op te vangen. Vooral gemeenten in het noorden en oosten van het land bieden nu opvang aan, bleek uit onderzoek van RTV Noord.

Om dat te begrijpen, is het goed om te weten waarom de staatssecretaris deze wet heeft gemaakt. Daarvoor moeten we terug naar de zomer van 2022. Het aanmeldcentrum in Ter Apel puilde uit van de asielzoekers. Mensen moesten buiten in het gras slapen en Artsen Zonder Grenzen zette voor het eerst in de geschiedenis een team op Nederlandse grond in.

In sommige gemeenten waar wél structureel mensen worden opgevangen, heerst onvrede. Bijvoorbeeld in Budel, waar 1500 mensen worden opgevangen in een azc.

Een aantal incidenten zette inwoners van Budel ertoe aan om zelf een 'buurtpreventieteam' te vormen. Tussen Eindhoven en Weert rijden politieagenten mee op de sprinters, doordat bewoners van het azc voor overlast zorgden. En op het station in Maarheeze wordt extra beveiliging ingezet.

De buurtwacht ziet geen heil in de spreidingswet, maar een deel van de inwoners van Cranendonck is voor: “De 1400 andere mensen die in het azc zitten, hebben ook last van die honderd die problemen veroorzaken. Als alle gemeenten helpen, verloopt de integratie ook veel beter.”

Crisisnoodopvang

Want dat alle gemeenten helpen, is nu niet het geval. Door een gebrek aan plekken, komen asielzoekers in crisisnoodopvang terecht. Dat zijn vaak gymzalen, met niet meer dan de noodzakelijke voorzieningen zoals een bed, doucheruimte en eten. Deze opvang is vaak maar van korte duur, asielzoekers reizen om de zoveel weken naar een nieuwe (kort daarvoor geregelde) plek. Gevolg is onzekerheid en onrust onder zowel asielzoekers als omwonenden.

Ook onder bestuurders is er onvrede over deze gang van zaken. In maart vorig jaar maakte burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven de staatssecretaris nog woedend met de mededeling dat Eindhoven dat soort opvang niet meer wil. Hij wilde geen tijdelijke oplossingen meer: "Dit is geen crisissituatie, maar een blijvende kwestie: een nieuwe werkelijkheid", zei de burgemeester eerder tegen Omroep Brabant.