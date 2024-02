Zo maak je bezwaar tegen een foute verkeersboete van een 'slimme' camera

De slimme verkeerscamera van de politie legt veel vast, maar soms slaat het systeem ook weleens de plank mis. Het overkwam een automobilist die al rijdend aan zijn oor zat te krabben. Kort daarna lag er een bekeuring van 389 euro op de mat voor het bellen in de auto. Hoe maak je bezwaar tegen deze bekeuring?

De automobilist in kwestie werd eind oktober geflitst op snelweg A2. Een slimme camera die vanaf een viaduct boven de snelweg bellende of appende chauffeurs in beeld brengt, had beet. De bekeuring lag enkele dagen later op de deurmat van de chauffeur. Maar die vroeg de foto op en tekende bezwaar aan, want wat bleek: hij zat aan zijn oor te krabben.

Foutje

Zo'n foutje kan er tussendoor slippen. Want de beelden van de slimme politiecamera's worden automatisch verwerkt. Dat gebeurt met wiskundige berekeningen, de zogeheten algoritmes. Die algoritmes zijn vooraf opgebouwd met allerlei afbeeldingen van bellende en appende chauffeurs. Met die ingebouwde kennis kunnen bestuurders die in de fout gaan er door een computer automatisch uit worden gevist. Het is een zelflerend systeem. Door foute afbeeldingen eruit te halen, worden de camera's slimmer en preciezer.

Een proef in 2020 en 2021 wees uit dat de pakkans zo'n 95 procent was. De foto's met de overtredingen worden bij het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) nog eens extra gecontroleerd door agenten om fouten te voorkomen. Bij twijfel worden de overtredingen vernietigd.

Maar wie meent dat hij of zij ten onrechte een boete krijgt door de slimme camera, kan bezwaar aantekenen. In het kort hieronder de manier hoe dat moet:

Ben je het niet eens met een verkeersboete dan kun je in beroep gaan bij de officier van justitie. Dit kan per brief of digitaal.

Voor het indienen van het beroep heb je zes weken. Je hoeft de boete nog niet te betalen.

Ter ondersteuning kun je een foto toevoegen die door een slimme camera is gemaakt van de overtreding.

Die foto vind je op www.om.nl/verkeer. Daar kun je via Digid inloggen. Via het nummer van de boete kom je onder meer bij de link naar de foto.

De officier van justitie heeft zestien weken om te beslissen over het beroep. Deze termijn kan met tien weken worden verlengd.

Ben je het niet met de beslissing eens, dan kun nog in beroep bij de kantonrechter. In dat geval moet je de boete wel eerst betalen (het zogenaamde ‘zekerheid stellen’).

Ben je het ook niet met die beslissing eens dan kun je nog naar het gerechtshof in Leeuwarden. Hiervoor heb je zes weken de tijd om het beroep aan te melden.

Grens opzoeken

Dit jaar zullen zo'n vijftig van camera's verspreid over het land worden ingezet om continu de weggebruikers te controleren. Volgens Marloes van Kessel van het OM is handhaving op afleiding in het verkeer ontzettend belangrijk. "Je ziet soms mensen slingeren over de weg. Bellen en appen in het verkeer is zó gevaarlijk. Je doet achter het stuur toch ook niet enkele tellen je ogen dicht. Dat is wat er gebeurd als je wordt afgeleid door de telefoon. Je kunt op dat moment ook iemand doodrijden."

'Nul'

Verkeersdeskundige Ruud Hornman is gecharmeerd van slimme camera's. "Het gedrag van weggebruikers is sterk afhankelijk van de pakkans. Als iemand het gevoel heeft dat de pakkans uiterst klein is, dan is de kans groot dat hij zich ernaar gaat gedragen. Met camera's geef je het duidelijke signaal dat iemand gepakt kan worden. Blijkbaar willen mensen altijd de grens opzoeken. Met dit soort camera's is de grens heel erg duidelijk: nul."

