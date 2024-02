Tienduizend liter drugsafval in kapotte vaten gedumpt langs de weg

In Schijndel is woensdagavond zo'n tienduizend liter drugsafval gevonden aan de Steeg. Tien containers van ieder duizend liter lagen in het gras naast de weg tussen Schijndel en Heeswijk-Dinther. De meeste containers waren tot de rand gevuld.

Een aantal van de vaten was kapot, daardoor lekte vloeistof rechtstreeks in de berm en in een naastgelegen sloot. Met de Zuid-Willemsvaart op steenworp afstand, schaalden de hulpdiensten flink op. Agenten die als eerste bij de vaten arriveerden, kregen last van prikkende ogen.

Een speciaal team van de brandweer bood hulp, zij droeg beschermende kleding en heeft de lekkages gedicht. De hulpdiensten hebben de hele nacht doorgewerkt om de lekkende vaten zo snel mogelijk leeg te pompen en op te ruimen.

Het ging om zeker tien grote containers van 1000 liter, de vaten zaten vol met 'een chemische, sterk stinkende vloeistof', zo meldt een 112-correspondent ter plaatse.

Brandweerlieden schoongespoeld

Brandweermannen hebben metingen uitgevoerd bij de vaten en in de nabijgelegen sloot. Na afloop moesten de brandweerlui volledig schoon gespoeld worden.

De politie stelt een onderzoek in naar hoe de vaten hier terecht zijn gekomen en van wie ze zijn. Ook wordt er onderzocht of er schade is ontstaan aan het milieu. Vermoedelijk zal een deel van de bodem afgegraven moeten worden.