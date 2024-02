Vrouw ernstig gewond en hondje dood bij ongeluk: doorrijder (19) meldt zich

Een 19-jarige man uit Waalre heeft zich woensdagnacht gemeld voor de aanrijding in Valkenswaard. Bij het ongeluk raakte een vrouw ernstig gewond, haar hondje overleed op de plaats van het ongeval.

Dat meldt de politie. De man is aangehouden en zit vast, zijn auto is in beslag genomen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard, ter hoogte van de Seringenstraat. De vrouw stak over met haar hondje toen ze werd aangereden door een automobilist. De man ging er na de aanrijding vandoor. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en het hondje overleefde de klap niet.

De politie meldde eerder al dat het vermoedelijk ging om een BMW. Op de plek van het ongeluk vonden agenten onderdelen van zo'n type auto.

De hond werd overgedragen aan familie van het slachtoffer en zal worden gecremeerd, meldde de Dierenambulance woensdagavond.