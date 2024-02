Vader doodt eigen baby en krijgt tien jaar celstraf

Een 25-jarige man uit Vught gaat tien jaar de cel in voor het doden van zijn 4 maanden oude dochtertje. Dat heeft de rechter in Den Bosch dondermiddag bepaald.

De vier maanden oude baby werd meerdere keren ernstig mishandeld. Het meisje had onder meer interne bloedingen en gebroken ribben. De officier van justitie eiste veertien jaar celstraf.

'Baby slap'

Bij de baby werden hersenschade, gebroken ribben, longkneuzingen en bloeduitstortingen in haar schedel en ogen vastgesteld. Volgens deskundigen is het kind waarschijnlijk gestompt, met kracht vastgepakt, door elkaar geschud of geslagen met riem of snoer.

Sommige verwondingen waren al weken oud, anderen slechts enkele uren toen het meisje overleed. De avond voordat het meisje dood werd gevonden, was de vader alleen thuis met haar. In die tijd zocht hij op Google met termen als 'baby slap en wil niet wakker worden'.

"Ik ben een jonge vader, wat informatie opzoeken om te leren kan geen kwaad, toch?", verklaarde de vader twee weken geleden. "Ze sliep wat dieper dan normaal, maar werd al snel wakker en toen gaf ik haar een flesje." Het is overigens niet duidelijk welke vorm van geweld het meisje uiteindelijk fataal werd.

Onder toezicht

Na de celstraf blijft de man mogelijk onder toezicht staan. De man ontkent nog altijd dat hij verantwoordelijk is voor het fatale letsel. De rechtbank vindt dat de man zijn aandeel bagatelliseert en dat hij de schuld onterecht op zijn partner afschoof.

Zo stelt de man dat er goede reden was dat hij soms boos werd. Ook wilde de man niet meewerken aan onderzoeken naar zijn persoonlijkheid.

“Verder weegt mee dat de verdachte zijn partner meerdere keren mishandelde, zelfs toen zij hoogzwanger was van hun kind. Ook kort na de geboorte dreigde hij alweer met mishandelingen”, schrijft de rechtbank.

De vader moet bijna 52.000 euro schadevergoeding betalen aan de moeder van het meisje.

