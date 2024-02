Alleen voor aliens: expositie op de maan van kunstenaar Bram Reijnders

Voor een buitenlandse expositie draait Eindhovenaar Bram Reijnders (49) zijn hand niet om. Hij reist met zijn werk de hele wereld over. Maar een tentoonstelling op de maan is toch even wat anders. Sinds donderdagavond is zijn werk daar te vinden. Het zat namelijk in de raket die Elon Musk samen met NASA naar de maan heeft gestuurd. Om halfeen donderdagnacht landde deze raket op de maan.

Na de landing is het werk van 222 kunstenaars op de maan achtergelaten. Het is een expositie bedoeld voor buitenaardse wezens. die dan kunnen ontdekken hoe het leven op aarde is of was als onze wereld niet meer bestaat. Het idee kwam van een documentairemaker. De expositie blijft zeker 10.000 jaar bestaan, denkt de organisatie.

Tal van bekende kunstenaars, van zangers tot schilders, zijn gevraagd om mee te werken. Ook overleden kunstenaars als Picasso hebben iets achtergelaten op de maan.

Eindhovens werk op de maan

Bram Reijnders voelt zich wat ongemakkelijk tussen die wereldberoemde namen als Picasso, Jeff Koons en Beyoncé. Toch is Bram geen kleine naam in de kunstwereld. Zo leverde hij onlangs nog een sculptuur voor het 60 jarig bestaan van Lamborghini. Het werd een gigantische paarse stier. "Die heeft vooraf nog even in het Rijksmuseum mogen staan. Dat overkomt niet veel kunstenaars als ze nog leven", grinnikt hij.

Speciaal voor deze maanmissie bedacht de Eindhovense kunstenaar een wereldbol gemaakt van allemaal gezichten met een andere culturele afkomst. De titel: The faces of climate change. Zijn gezicht en dat van zijn zoon zitten er ook tussen.

Nieuwe Ark van Noach

Toen de Eindhovenaar gevraagd werd mee te werken aan dit maanproject, hoefde hij daar niet lang over na te denken. "Het is een eer, het is humor en het prikkelt de fantasie, wat als dit onze nalatenschap van de aarde wordt."

Nu zaten er niet echt fysieke schilderijen en een zingende Beyoncé in de raket. "Alles staat op een chip", legt Bram uit. "Dat chipje is dus gedropt. Het wordt dus flink zoeken voor die aliens op de maan en dan moeten ze dat chipje ook nog kunnen lezen", zegt hij geamuseerd. "Maar het blijft een geweldig idee. Dit is onze moderne Ark van Noach, voor als de wereld vergaat."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Martin Garrix en de Kardashians weten nu ook wie Bram Reijnders is.