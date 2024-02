Tweeling (8) werd online misbruikt: 'Als je me blockt, kom ik langs'

Fred K. (46) uit Boekel misbruikte jarenlang zijn nichtje en zijn eigen dochter, maar toen zij te oud werden, hield zijn behoefte niet op. Hij zocht online nieuwe meisjes. Van zeker 43 kinderen werden op zijn computer foto’s en filmpjes gevonden. En die gingen heel ver.

Twee van de slachtoffers zijn de dochters van Inge. 6 december stond er ineens politie voor haar deur. Ze schrok en dacht in eerste instantie dat haar man een ongeluk had gehad. Maar nee, het waren mensen van de zedenpolitie.

Achteraf vallen er wel wat puzzelstukjes in elkaar voor Inge. “Het was in de zomer van 2022. Mijn dochters waren toen 8 jaar oud. We hadden een verjaardagsfeestje en de kinderen, nichtjes en neefjes waren met z’n allen boven. Toen kwam een van hen naar beneden en vertelde dat een jongen op Snapchat ‘zijn ding’ had laten zien. Helaas konden wij hier niks van terug zien en hebben toen direct snapchat verwijderd, zodat ze daar niet meer op konden. Daarmee was het voor ons klaar.”

Maar, uit onderzoek bleek dat het ‘ding’ op het verjaardagsfeest niet eenmalig was geweest. Fred K. had zo’n drie maanden contact met de meiden gehad. “De kinderen hebben nooit iets gezegd uit schaamte en uit angst. Waarschijnlijk is het bij de een begonnen en omdat ze altijd samen zijn is de ander er ook bij betrokken geraakt.”

Fred verleidde de meiden om zich uit te kleden en seksuele dingen te doen. Met voorwerpen en bij elkaar en daar maakte hij stiekem opnames van. “Uiteindelijk hebben onze dochters ons alles verteld. Ze werden op 10 januari verhoord door de politie en nu is het afwachten.”

“Achteraf heel naïef”, denkt Inge nu. “We wilden eigenlijk niet dat ze zo jong al op Snapchat zaten. Maar ja, vriendinnen en neefjes en nichtjes zitten er ook op en zo hou je makkelijk contact. We hadden ze natuurlijk gewaarschuwd om alleen contact te hebben met vriendjes en vriendinnetjes en niet met onbekenden.”

Het vervelende aan Snapchat, vindt Inge, is dat vreemden zomaar een verzoek tot contact kunnen doen. “Die meiden waren nieuwsgierig en accepteren dan zo iemand. Fred K. deed zich voor als een jongen van 14 tot 16 en gebruikte een nepfoto.