Wie stopt PSV: ‘Als we geen kampioen worden, ligt dat alleen aan onszelf’

Bij PSV zullen ze het zeker nog niet hebben over een kampioensfeestje in april. Maar dat de wereld er rooskleurig uitziet in Eindhoven is duidelijk. De Eindhovenaren willen zaterdagavond in Zwolle de volgende stap zetten richting het landskampioenschap. “Je kan altijd een keer pech hebben.”

Met nog twaalf wedstrijden te gaan heeft PSV nog altijd een voorsprong van tien punten op naaste belager Feyenoord. Maar ondanks de uitstekende uitgangspositie rekent zich niemand bij PSV rijk. “We staan er heel goed voor, maar dat betekent niet dat we al mogen spreken over een kampioensfeest, zoals bij jullie al te lezen valt”, doelde trainer Peter Bosz op de berichten die in diverse media zijn verschenen.

Bij de onterechte penalty kon Peter Bosz een glimlach niet onderdrukken want afgelopen dinsdag in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund mocht PSV niet klagen over een gegeven strafschop. Drie dagen later moest ook Peter Bosz dat toegeven.

“We moeten niet gaan beginnen met verliezen”, vervolgde de trainer zijn verhaal. “Maar zo’n moment komt altijd dichterbij. Je kan een keer pech hebben of een onterechte penalty krijgen. Maar dan is het zaak om niet in paniek te raken. Uiteindelijk kan het alleen maar aan onszelf liggen als wij dit seizoen geen kampioen worden.”

“Ik heb het teruggekeken en Mats Hummels (verdediger van Dortmund, red.) speelde de bal. Maar je moet de aanval eromheen niet vergeten. Het was een geweldige aanval. Het zit ons dan een keer mee, maar dat doelpunt was wel meer dan verdiend.”

Uiteindelijk speelde PSV in een spannende wedstrijd 1-1 tegen de Duitse topclub en wordt dat tweeluik over 2,5 week beslist. Zaterdag in Zwolle is de verwachting dat het minder spannend zal worden. “Wij willen daar het initiatief pakken en laten zien wat we heel het seizoen laten zien. We moeten daar winnen. Al is PEC Zwolle wel goed in vorm. Als zij durven voetballen kan het een leuke wedstrijd worden."

Een week later wacht dan de kraker tegen Feyenoord. Daar kan PSV misschien wel een van de laatste stappen zetten richting de landstitel. Maar dat is nog aan dovemansoren gericht. “Ik wil er niks over horen. We gaan eerst morgen naar Zwolle”, liet Bosz zich niet uit de tent lokken.

