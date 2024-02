Plan vakantievluchten vanaf Woensdrecht ongelukkig geland in gemeenteraad

De lokale politiek in Woensdrecht voelt weinig voor het idee om de vliegbasis tijdelijk open te stellen voor burgervluchten wanneer Eindhoven Airport in 2027 op de schop gaat. Eerder deze week noemden luchtvaartdeskundige Joris Melkert en topman Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR de militaire basis ‘een prima alternatief’. Volgens burgemeester Steven Adriaansen moet de gedachte van de deskundigen worden gezien als een proefballon.

“Woensdrecht Airport is een beetje wennen”, zei Adriaansen donderdagavond in de raadsvergadering. Niet alleen de raadsleden, maar ook het college van burgemeester en wethouders waren compleet verrast toen ze bij Omroep Brabant lazen over mogelijkheden voor lijn- en vakantievluchten vanuit West-Brabant.

Joris Melkert, hoogleraar luchtvaarttechniek van de TU in Delft, zei eerder deze week dat er ‘geen enkele beperking is’ om vakantiegangers te laten vertrekken en aankomen op vliegbasis Woensdrecht. Een terminal is zo geplaatst en het grote voordeel is de landingsbaan met een lengte van 2400 meter.

Ook topman Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR is enthousiast over Woensdrecht. Hij wil dat de mogelijkheid voor een burgerluchthaven in West-Brabant verder wordt uitgezocht.