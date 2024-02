120 kilo coke in de auto: man opgepakt bij routinecontrole op A16

De Koninklijke Marechaussee heeft bij een controle op de A16 bij Breda een man aangehouden die 120 kilo cocaïne vervoerde. Dit is goed voor een straatwaarde van ruim 8 miljoen euro. De man van Bulgaarse afkomst zit vast voor verder onderzoek.

Omdat de zaak nog in onderzoek is, en er een flinke hoeveelheid drugs is gevonden, is de Koninklijke Marechaussee voorzichtig met het verstrekken van meer informatie, zegt een woordvoerder.



De man zit nog vast bij de Marechaussee. Hoe en of hij wordt overgedragen is nog niet duidelijk.

Volgens de woordvoerder is de man bij een routine controle die regelmatig in de grensstreek en is de vondst een gelukstreffer. "Al maken we uiteraard wel gebruik van profilering en ervaringen uit het verleden."