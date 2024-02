Rechter vindt dat gezin niet uit huis gezet mag worden om 6,3 gram cocaïne

6,3 gram cocaïne. Dat werd in november 2022 gevonden in het huis van een gezin in Oosterhout en was het begin van veel ellende. Burgemeester Mark Buijs (VVD) wilde de woning sluiten, maar tot twee keer toe vond de rechter dat hij dat niet mag doen. Tussendoor was ook de bezwaarschriftencommissie van de gemeente kritisch op de burgemeester. Een reconstructie over hoe de gemeente Oosterhout een gezin een jaar lang in onzekerheid houdt.

Het gezin bestaat uit een vader, moeder, twee zoons en twee dochters. De zoons zorgden volgens de gemeente al langere tijd voor overlast en werden meerdere keren opgepakt met drugs op zak. Verschillende keren werd er zonder resultaat een inval gedaan in het huis in Oosterhout, maar in november 2022 vond de politie de 6,3 gram cocaïne.

Burgemeester wil sluiten

De meeste gemeenten hebben als beleid dat er vanaf 0,5 gram harddrugs sprake is van een handelshoeveelheid die bedoeld is om te dealen. Daarom wilde burgemeester Buijs de woning voor drie maanden op slot doen. Zo wil hij laten zien dat de overheid streng optreedt tegen drugscriminaliteit.

Het gezin stapte naar de rechter voor een zogeheten voorlopige voorziening, een soort kort geding waardoor ze tijdens het proces in hun huis kunnen laten wonen. Bij de rechtszitting in april 2023 vertelde de moeder in tranen dat ze wil dat haar zoons niks met drugs te maken hebben. “Ik controleer de kleren en kamers van mijn kinderen vaak. Het doet pijn om dat te doen bij je eigen kinderen.”

De moeder zei dat ze de politie ook gewoon binnenliet bij de controle. “Ik wist zeker dat ik geen rotzooi in huis had. Maar ik ben gefopt door mijn zoon. Een agent vond de drugs in de wc.” De moeder heeft haar zoons na de inval uit huis gezet. Ze is bang is voor de gevolgen voor de rest van het gezin. “Als wij ons huis uit moeten, denk ik dat we op straat komen te staan.”

Minderjarige dochter

Over de minderjarige dochter zei de advocaat in de rechtbank: "Zelfs als er een huis wordt gevonden in een andere gemeente, is het voor haar lastig. Ze moet naar een andere school en andere vrienden maken. Dat is ontzettend ingrijpend in haar leven.”

De rechter in de eerste rechtszaak was gevoelig voor dat argument. Ze schreef in de uitspraak dat de minderjarige dochter er helemaal niets aan kon doen en niet de dupe mocht worden van de sluiting. De rechter gaf het gezin zes weken de tijd om een ander huis te vinden.

Het lukte niet om een geschikte woning te vinden. De zaak werd verder opgepakt door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oosterhout. Deze was kritisch op de burgemeester. Vooral vanwege de minderjarige dochter en omdat het moeilijk was om andere woonruimte te vinden.

Burgemeester Buijs trok zich niets aan van de rechterlijke uitspraak en zijn eigen bezwaarschriftencommissie en wilde alsnog de woning sluiten. Opnieuw stapte het gezin naar de rechter om te voorkomen dat ze uit de woning werden gezet.

Rechtbank maakt gehakt van sluiting

Deze nieuwe zitting was in november in Breda. Tijdens de zitting was de moeder van het gezin opnieuw emotioneel. “Mijn twee zoons heb ik uit huis gezet. We zitten nu al een jaar in onzekerheid”, zei de moeder in tranen.

In de uitspraak van december oordeelt de rechter dat de gemeente een dwangsom of waarschuwing had moeten geven, in plaats van de woning te sluiten. Zo had de gemeente bijvoorbeeld niet aannemelijk gemaakt dat er in of vanuit de woning werd gedeald in drugs.

Verder schrijft de rechter dat het mogelijk is dat het gezin wel wist dat de zoons drugs in het huis bewaarden, maar: “De rechter gaat er nu ook van uit dat de minderjarige dochter in elk geval geen enkel verwijt kan worden gemaakt”, precies zoals de andere rechter na de eerste rechtszaak ook al oordeelde.

Bij de bestuursrechter heeft het gezin dus kunnen voorkomen dat ze op straat kwamen te staan. Maar bij de burgerlijke rechtbank loopt nog een rechtszaak tussen het gezin en de verhuurder van de woning, die de huur wil opzeggen en het gezin uit het huis wil zetten. Het kan nog maanden duren voordat daarover een uitspraak volgt en definitief duidelijkheid is of het gezin in de woning mag blijven of toch weg moet.

Reactie burgemeester

Burgemeester Mark Buijs (VVD) van Oosterhout kan vanwege de privacy kan niet uitgebreid reageren op een individueel geval. Daar komt volgens hem bij dat deze zaak formeel nog onder de rechter is.

Hij zegt wel dat de rechter heeft gesproken en dat de gemeente heeft geleerd van die uitspraak. "Het maakt ons ook scherper: we zullen nog beter moeten verantwoorden waarom we tot de ingrijpende maatregel van sluiting overgaan. Want de sluiting van drugspanden is een belangrijk instrument voor ons om drugsoverlast aan te kunnen pakken. We zullen dan ook gebruik blijven maken van de mogelijkheden die de wet ons biedt.”

Reactie verhuurder

Verhuurder Thuisvester schrijft in een reactie dat onze weergave van de feiten niet klopt, maar wil niet zeggen wat er dan niet klopt. "De feiten liggen anders dan wordt geschetst. Thuisvester is in overleg met de huurder. Vanwege de vertrouwelijkheid van de zaak kan hier verder geen commentaar op worden gegeven.”

