Veehouder Paul wil afbouwen, maar moet groeien: 'Financieel geen keus'

Veehouder Paul van Helvoort zit met zijn handen in het haar. Een plan om huizen te bouwen op zijn erf in Maliskamp mag van de gemeente niet doorgaan. Nu is ook een alternatief plan, het uitbreiden van zijn boerderij, afgewezen. Paul overweegt naar de rechter te stappen. "Ik kan geen kant op."

Stoppen met het boerenbedrijf en op het land elf huizen bouwen. Dat was het eerste idee van Paul en zijn vrouw Ingrid. Ze kochten in 2019 zelfs de boerderij met land van hun overleden buurman. Maar het plan mocht van de gemeente niet doorgaan, zo werd afgelopen oktober bekend. "De huizen zijn er nog niet eens en we hebben al tientallen aanmeldingen gehad", vertelde Paul destijds.

"Ik heb financieel geen andere keus dan terug te gaan naar meer dieren."

En dus kwam Paul met een heel ander plan voor zijn land: een nieuwe stal met honderd extra koeien, als uitbreiding van zijn boerderij. Dat terwijl Paul en Ingrid eigenlijk wilden afbouwen. "De boerderij is een nevenfunctie. Door de afwijzing van de gemeente heb ik financieel geen andere keus dan terug te gaan naar meer dieren", reageert Paul gefrustreerd. In de drie stallen die Paul heeft, wil hij ongeveer 150 koeien en hun jongen gaan houden. Voor 100 vleesstieren en 50 kalveren wil hij twee nieuwe diervriendelijke stallen bouwen. Ook is er een extra loods nodig voor waar stro en hooi kunnen worden opgeslagen. De vergunning voor de bouw van die loods vroeg hij vorig jaar juni aan, maar die is nu dus afgewezen. "Als de gemeente geen medewerking kan verlenen, zou ik er begrip voor kunnen opbrengen. Maar in ons geval is het pure onwil", vindt Paul. "De wethouder heeft gezegd dat een agrarisch bedrijf op deze locatie passend, vergund en bestemd is, maar dat de voorkeur gaat naar huizen." De gemeente laat in een reactie weten dat de aanvraag van Paul en Ingrid ‘niet volledig en juist onderbouwd’ was. De gemeente zegt de uitbreiding van de boerderij niet te zien zitten, net als Paul zelf. De gemeente moedigt het boerenstel aan om een nieuw, bescheidener plan in te dienen voor hun plan om huizen te bouwen. Maar dan met minder huizen, want elf zou teveel zijn.

"Als we met een nieuw plan komen, moet de gemeente perspectief bieden."