Marianne Vos na operatie ijzersterk: 'Deze winst betekent veel voor me'

Wielrenster Marianne Vos uit Babyloniënbroek is het nieuwe wielerjaar ijzersterk gestart. Ze schreef de eerste voorjaarskoers van 2024 op haar naam. "Ik had niet kunnen dromen dat ik hier zo zou debuteren", zei de 36-jarige Vos na afloop.

Het was namelijk de eerste keer dat Vos meedeed aan de 'Omloop Het Nieuwsblad', een wedstrijd tussen Gent en Ninove. Na 127 kilometer won Vos de sprint van een groepje van vier. De Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky werd tweede in de voorjaarsklassieker.

"Dit betekent heel veel voor mij. Zeker om zo het seizoen te openen. Het was een zware koers en dan is het afwachten wat je nog de benen hebt. Kopecky heeft ook een hele sterke koers gereden en het was een paar keer alle zeilen bijzetten om bij te blijven. Ik ben hier heel erg blij mee", vertelde de Brabantse renster na de finish.

Onderweg kreeg Vos bij Geraardsbergen nog bier naar haar gegooid, maar het deerde haar niet. Ze is de achtste Nederlandse winnares in de laatste elf jaar. Sinds 2014 wonnen de Nederlandse rensters Annemiek van Vleuten (twee keer), Anna van der Breggen (twee keer), Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand en Amy Pieters de Omloop.

Operatie

Het wielerjaar zat er in 2023 vroeg op voor Vos. Ze werd in augustus werd geopereerd een heupslagader in haar bekken. Ze kampte al lang met pijn en kwam kracht tekort in haar linkerbeen. Vos hoopte toen klachtenvrij terug te kunnen keren in het wielerpeloton. "

"Ik zou graag op het hoogste niveau willen blijven rijden en zal er mijn uiterste best voor doen om helemaal terug te komen,” zei Vos net na de operatie vorig jaar. Met de zege in Omloop het Nieuwsblad lijkt ze weer helemaal terug te zijn.

