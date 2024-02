Daniël stierf in de daklozenopvang maar die treft geen blaam

De daklozenopvang in Breda heeft geen schuld aan de dood van cliënt Daniël Bos. Dat heeft toezichthouder GGD West-Brabant na onderzoek geconcludeerd. Bos werd op 14 juli vorig jaar dood gevonden in de 24-uursopvang aan de Slingerweg nadat hij designerdrugs had genomen. Advocaat Peter Schouten die de nabestaanden bijstaat, twijfelt of er wel goed onderzoek is gedaan.

"Het onderzoek is afgerond en daar zijn geen verwijtbare zaken uitgekomen naar onze organisatie", zegt directeur-bestuurder Judith Kuypers van de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda. "We hebben heel breed gekeken en er zijn zaken waar we het gesprek over moeten voeren. Die pakken we dan ook op." Hier wil Kuypers het inhoudelijk bij laten.

Toezichthouder GGD West Brabant besloot hierop een onderzoek in te stellen. De Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda, waar DSV onder valt, schakelde daarna op haar beurt een onafhankelijk bureau in om de vragen die de toezichthouder had te beantwoorden.

In juli 2023 deed Raisa Goedvriend, de Roosendaalse verloofde van Bos en moeder van zijn drie kinderen, aangifte bij de politie. Het verwijt aan de zogeheten Doorstroomvoorziening (DSV) waar de aan alcohol verslaafde Bos overleed was formeel ‘dood door schuld’. Er had volgens haar beter voor hem gezorgd moeten worden en ook zou het juiste toezicht op drugsgebruik ontbreken.

Wel wil ze nog kwijt dat het overlijden van Bos een enorme impact heeft gehad op de Doorstroomvoorziening. "Het was hartstikke heftig", zo vertelt ze. "Dit doet iets met de organisatie en de mensen. Of het nu verwijtbaar is of niet, maakt het niet minder erg. Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Dat hakt erin."

Advocaat Peter Schouten, die de aangifte namens Goedvriend deed, plaatst vraagtekens bij de onderzoeksmethode aan de forensische kant. Iets wat niet bij de DSV ligt. Hij heeft met Raisa Goedvriend een gesprek gehad bij het Openbaar Ministerie. "Er zijn verschillende substanties aangetroffen in het lichaam van Daniël, waaronder de designerdrugs. Maar er is geen onderzoek gedaan naar de hoeveelheid. Dan kun je ook niet vaststellen wat er die avond is gebeurd. We bekijken nu wat we met de aangifte gaan doen en of we gaan procederen."

De dood van Daniël Bos was het dieptepunt in een toch al roerig jaar bij de Doorstroomvoorzienig. De opvang kwam een aantal maal negatief in het nieuws. Zo was er de dakloze Thomas die er twee maanden niet meer in mocht en op de Grote Markt in Breda ging protesteren. Ook kwamen er klachten van andere cliënten over de opvang.

"Dat doet wat met het imago van onze organisatie", zegt Kuypers hierover. "Maar als je wat meer inzoomt en ziet wie hierbinnen zit en welke problematiek er speelt, vind ik dat er heel goed werk wordt verzet. Er komt vooral naar buiten wat niet goed gaat, maar de bedankbrieven komen niet in de krant."