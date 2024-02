Zo werkt wijkagent Max in het asielzoekerscentrum in Budel

Het is een plek die normaal gesproken voor iedereen verborgen blijft: het asielzoekerscentrum (azc) in Budel. Hier bivakkeren 1500 mensen, allemaal hopend op een nieuw leven in Nederland. Voor de populaire politievlogger Jan-Willem Schut gingen de deuren wel open. Samen met wijkagent Max uit Budel laat hij zien hoe het eraan toegaat in de opvang. "Het is hier smerig, en dat is vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners."

Wat meteen opvalt, is de troosteloze aanblik van het terrein. Een gestolen fiets die gestald staat in het gebouw, een smerige ruimte vol wasmachines, vieze gangen en bekladde ruiten. "Dat het hier smerig is, dat klopt," zegt wijkagent Max. "Maar dat is ook vooral de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners."

De afgelopen jaren is er regelmatig overlast in de buurt van het azc. Bewoners van Budel klagen over diefstal van fietsen en in winkels, het rondhangen van asielzoekers in dorp en winkels en opdringerig, intimiderend gedrag. "Het is een uitdagende job hier", geeft Max toe.

Helemaal achterop het terrein van het azc, waar verscherpt toezicht is, worden de kansloze gelukszoekers en degenen die voor problemen zorgen, opgevangen. "Zij moeten anderhalve kilometer lopen om het terrein af te komen," aldus de agenten. "Zo proberen we te voorkomen dat ze in de omgeving overlast veroorzaken. Als ze terugkomen, is er altijd tassencontrole, want we willen niet dat er drugs het terrein opkomt."

Natuurlijk gebeuren er ook positieve dingen in het asielzoekerscentrum. "De kinderen kunnen er naar school, er is veel dagbesteding voor de vluchtelingen, en ook kunnen ze vrijwilligerswerk doen", aldus de wijkagent.

De hele politievlog van Jan-Willem Schut is hieronder te bekijken: