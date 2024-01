Kijk hier: zo veel asielzoekers moet jouw gemeente gaan opvangen

Nu de spreidingswet is aangenomen, moeten gemeenten aan tafel om de opvang van asielzoekers te verdelen. Elke provincie krijgt van staatssecretaris Eric van der Burg te horen hoeveel opvangplaatsen er geregeld moeten worden. De opdracht voor Brabant, waar tot nu toe relatief weinig opvang is, wordt een hele kluif.

Er wordt met nadruk gesproken van een richtgetal, omdat gemeenten onderling de provinciale opgave moeten verdelen. Zo kan een gemeente voorstellen om zogeheten 'bijzonderdere opvangplaatsen' (bijvoorbeeld voor alleenstaande minderjarigen) te regelen. Andere gemeenten nemen in ruil daarvoor dan reguliere opvang over. Eventuele bestaande plaatsen, zoals het azc in Budel, tellen mee.

De komende maanden moet dus druk gezocht en overlegd worden, als de Brabantse gemeenten het niet op dwang willen laten aankomen.

De spreidingswet gaat voor flink wat verandering zorgen bij de opvang van asielzoekers. Kijk hier naar de Nieuws Uitgelicht over de spreidingswet.